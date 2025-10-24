Dok globalna industrija videoigara prolazi kroz najveću recesiju u posljednjem desetljeću, hrvatska gaming scena pokazuje otpornost i kontinuirani rast broja studija, naslova i međunarodnih suradnji.

Od 27. listopada do 3. studenoga, više od 150 domaćih naslova bit će predstavljeno na Steamu, najvećoj svjetskoj platformi za distribuciju videoigara, u sklopu promotivnog tjedna “Games from Croatia”.

Promociju organizira Croatian Game Developers Alliance (CGDA) drugu godinu za redom, a osim što igračima omogućuje povoljniju kupnju, ova akcija ima ogroman značaj i za same developere - povećava vidljivost igara, potiče prodaju i jača međunarodni doseg domaćih studija.

Kako ističu iz CGDA, prošle godine, ova je akcija uprihodila preko 1.000.000 € u svega tjedan dana trajanja, a ništa lošiji rezultat ne očekuju niti ove godine.

Ove godine, „Games from Croatia“ rasprodaja okuplja širok spektar naslova. Od intenzivnog survival naslova Scum (Gamepires), preko kultne akcijske franšize Serious Sam (Croteam), do tek najavljenog nastavka jednog od najprodavanijih domaćih naslova Escape Simulator 2 (Pine Studio), sci-fi strateškog hita Starpoint Gemini (LGM Games), i još mnogih drugih Hrvatskih uspješnica, ali i naslova koji se po prvi put predstavljaju javnosti. Ove igre samo su dio bogate hrvatske gaming scene koja sve više privlači pažnju svjetske publike.

Unatoč izazovnim okolnostima u industriji videoigara, hrvatski developeri dokazuju da kvaliteta i inovativnost pronalaze put do globalnih igrača. Ova inicijativa nije samo promocija domaćih studija, nego dokaz da hrvatska industrija videoigara sazrijeva i postaje prepoznatljiv dio svjetske gaming scene, poručuje Katarina Leskovar, predsjednica CGDA.

U hrvatskoj gaming industriji djeluje više od 1000 profesionalaca u preko 120 studija, a unatoč tome što smo višestruko manji od zemalja poput Poljske ili Njemačke, naš izvoz i kreativni doseg rastu iz godine u godinu - dokaz da Hrvatska postaje ozbiljan igrač na globalnoj mapi videoigara.

