Musk je nedavno prelomio oko dugoročne budućnosti Tesle. Nakon što se dugo govorilo o jeftinijem automobilu ove tvrtke koji bi se na tržištu trebao pojaviti kao Model 2 i čija bi cijena trebala iznositi oko 25 tisuća dolara, izvršni direktor tvrtke promijenio je planove. Tako, dok se većina automobilskih kompanija počela prilagođavati zahtjevima kupaca koji žele jeftinije modele električnih automobila, Elon Musk je odlučio kako se tvrtka treba fokusirati na robotaksije i robotiku.

Od Modela 2 tako su - odustali. No to ne znači da su odustali od jeftinijeg modela Tesle koji bi mogao pomoći u poboljšanju prodaje. Kompanija je na društvenim mrežama objavila dva teaser videa koja upućuju na to da bi Tesla već danas mogla predstaviti taj model, koji je u biti jeftinija verzija Modela Y. Na krilima tih teasera, odnosno očekivanja tržišta skočila je i cijena dionice te se tržišna vrijednost tvrtke približila 1,5 bilijuna dolara, a bit će zanimljivo vidjeti kako će se kretati cijena dionice nakon predstavljanja vozila.

Cijena proizvodnje niža za 20 posto

Iza Tesle je odličan kvartal i odlične prodajne brojke na koje je utjecao i kraj federalnih poreznih olakšica zahvaljujući kojima su električna vozila u SAD-u bila jeftinija do 7500 dolara. Dio kupaca požurio je kupiti automobile s električnim motorima dok su ih još mogli nabaviti po nižim cijenama, a bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti prodaja Tesle, ali i ostalih električnih automobila u posljednjem ovogodišnjem kvartalu. Za očekivati je da će te brojke biti niže, no to ćemo saznati tek početkom sljedeće godine.

Prema predviđanjima analitičarima, Tesla bi ovu godinu ponovno trebala završiti u minusu, odnosno s padom prodaje u odnosu na godinu ranije. Očekuje se kako će ta prodaja doseći 1,62 milijuna automobila.

Na ovogodišnju prodaju ne bi trebao previše utjecati jeftiniji model kojeg će Tesla predstaviti jer bi se on u prodaji trebao pojaviti do kraja godine, a do kraja 2026. očekuje se kako će Tesla proizvoditi oko 250 tisuća komada godišnje. Analitičari vjeruju kako će sljedeća godina biti bolja za ovu tvrtku te da bi prodaja mogla doseći 1,85 milijuna komada.

U odnosu na aktualni Model Y, njegova cjenovno povoljnija verzija bit će jeftinija za proizvodnju za oko dvadeset posto. Službeno nije poznato što će Tesla napraviti kako bi napravili takvu uštedu, a na Reutersu, pozivajući se na prijašnja predviđanja analitičara, kažu kako možemo očekivati manju bateriju, uklanjanje stražnjeg zaslona osjetljivog na dodir te staklenog krova. Također, navodno će promijeniti i sjedala koja više neće biti kožna, već od jeftinijeg materijala, a Tesla namjerava ugraditi manje zvučnika u ovu verziju Modela Y.