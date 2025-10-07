Kraljevska švedska akademija znanosti u utorak će objaviti ime dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, a objava odluke očekuje se najranije u 11.45.tri vijesti o kojima se priča Nije puno, ali statistički značajno Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači? Pojavile se brojne teorije VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda? Sve objavili na Facebooku Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Prošle je godine nagrada pripala Johnu Hopfieldu iz Sjedinjenih Država i britansko-kanadskom informatičaru Geoffreyju Hintonu. Nagrađeni su za svoj pionirski rad koji je postavio temelje današnjim sustavima umjetne inteligencije.
Nobelovu nagradu ustanovio je švedski izumitelj i filantrop Alfred Nobel (1833. – 1896.). U svojoj oporuci Nobel je odredio da se nagradama treba odati priznanje onima koji su "pružili najveću korist čovječanstvu". Fizika je bila prva kategorija spomenuta u njegovoj oporuci.
Svaka Nobelova nagrada ove godine dobitniku donosi novčanu nagradu u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna po kategoriji.
Ako se nagrada dijeli, laureati dijele i iznos. Jednu kategoriju mogu dijeliti do tri dobitnika, što je uobičajena praksa u znanostima u sklopu kojih istraživači surađuju ili nadograđuju međusobna otkrića.
U ponedjeljak je Nobelova skupština na Karolinska institutu u Stockholmu Nobelovu nagradu za medicinu za 2025. dodijelila Mary Brunkow i Fredu Ramsdellu iz Sjedinjenih Država te Shimonu Sakaguchiju iz Japana.
Nagrađeni su za otkrića koja se odnose na način na koji organizam regulira imunološki odgovor.
Sljedećih će dana biti objavljeni i dobitnici nagrade u kategoriji kemije, književnosti, mira i ekonomije.