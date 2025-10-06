Znanstvenici Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi osvojili su Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za 2025. godinu za "svoja otkrića u vezi s perifernom imunološkom tolerancijom", priopćilo je u ponedjeljak tijelo koje dodjeljuje nagrade.

Dobitnike za medicinu bira Nobelova skupština švedskog medicinskog sveučilišta Karolinska Institute, a nagradni fond iznosi 11 milijuna švedskih kruna (950 tisuća eura), kao i zlatnu medalju koju im uručuje švedski kralj.

Ovogodišnja nagrada dodjeljuje se za otkrića o tome "kako držimo svoj imunološki sustav pod kontrolom da bismo se mogli boriti protiv svih zamislivih mikroba, a ipak izbjeći autoimune bolesti", rekla je Marie Wahren-Herlenius, profesorica reumatologije na Karolinska Institute.

Brunkow i Ramsdell žive u Sjedinjenim Državama, a Sakaguchi u Japanu.

Njihova otkrića postavila su temelje za novo područje istraživanja i potaknula razvoj novih tretmana, na primjer za rak i autoimune bolesti, priopćeno je.

Nobelove nagrade ustanovljene su oporukom Alfreda Nobela, švedskog izumitelja dinamita i bogatog poslovnog čovjeka. Dodjeljuju se od 1901. za izvanredan doprinos u znanosti, književnosti i miru, s prekidima uglavnom tijekom svjetskih ratova.

Nagrada za ekonomiju dodana je kasnije, a financira je švedska središnja banka, Riksbank.

Dobitnike biraju stručni odbori iz različitih institucija. Sve nagrade dodjeljuju se u Stockholmu, osim nagrade za mir, koja se dodjeljuje u Oslu.

Među dosadašnjim dobitnicima Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu su poznati znanstvenici poput Alexandera Fleminga, koji je podijelio nagradu 1945. za otkriće penicilina. Posljednjih godina nagrada je priznala velike proboje, uključujući one koji su omogućili razvoj cjepiva protiv covida-19.

Prošlogodišnja nagrada za medicinu dodijeljena je američkim znanstvenicima Victoru Ambrosu i Garyju Ruvkunu za otkriće mikroRNA i njezine ključne uloge u rastu i životu višestaničnih organizama, pomažući objasniti kako se stanice specijaliziraju u različite tipove.

Medicina u skladu s tradicijom započinje godišnju dodjelu Nobelovih nagrada, vjerojatno najprestižnijih nagrada u znanosti, književnosti, miru i ekonomiji, a preostale će biti objavljene u nadolazećim danima.