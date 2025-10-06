Pametni telefoni toliko su postali dio naših života da na njima pohranjujemo sve - od bankovnih kartica preko digitalnih osobnih iskaznica do osobnih podataka i informacija. Bez pametnog telefona gotovo da ne ustajemo iz kreveta, a mnogi čak osjećaju simptome ovisničke krize ako telefon nije u njihovoj blizini.

I mogli bismo sad raspravljati o dobrim i lošim stranama te ovisnosti o komadu tehnologije, ali činjenica je da nam pametni telefon može i spasiti život.

Naime, posljednjih godina proizvođači pametnih telefona uveli su cijeli niz opcija kojima je glavna namjena pružiti pomoć u slučaju kad je pomoć potrebna. To ne znači da će vas pametni telefon oživiti ako doživite srčani udar, ali možete brzo i jednostavno pozvati pomoć.

SOS pozivi

Appleov iPhone već dulje ima opciju uspostave hitnog poziva u slučaju nesreće i slanja lokacije telefona kontaktima koje korisnik prethodno odredi kao kontakte u slučaju nesreće.

Apple tu značajku naziva SOS. Treba istaknuti kako novije verzije iPhonea imaju i značajku Emergency SOS via satellite, odnosno slanje poziva u pomoć putem satelita, ali ona (još uvijek) nije dostupna u cijelom svijetu.

SOS značajka osmišljena je tako da ju je moguće koristiti brzo i jednostavno, čak i ako se korisnik nalazi u opasnoj situaciji.

Potrebno je držati gumb za paljenje/gašenje te gumb za glasnoću sve dok se na ekranu ne pojavi "SOS Emergency Call/SOS poziv u pomoć". Nakon toga dovoljno je povući prstom po ekranu kako bi se uputio poziv lokalnim hitnim službama. Ako ne možete povući prstom, možete držati gumbe sve dok ne završi odbrojavanje, nakon čega će se čuti zvukovno upozorenje, a ako otpustite gumbe nakon toga telefon će automatski nazvati hitne službe.

Nakon što telefonski poziv završi, telefon automatski šalje tekstualnu poruku svim kontaktima u slučaju nužde koji su navedeni u aplikaciji Zdravlje. U poruci se nalazi trenutačna lokacija telefona čak i ako su lokacijske usluge isključene. Ako se lokacija u međuvremenu promijeni, kontakti će dobiti ažuriranu poruku s novom lokacijom. Korisnik može odbiti to slanje ako procijeni da ono nije potrebno.

Kod Androida je situacija nešto drugačija. Ovisno o tome koji Androidov telefon imate, postupak se može malo razlikovati.

U većini slučajeva dovoljno je nekoliko puta zaredom brzo kliknuti na gumb za paljenje/gašenje ili držati i pritisnuti gumb za paljenje/gašenje i pojavit će se ekran koji obavještava korisnika da može napraviti poziv u nuždi lokalnim hitnim službama. Najčešće je u Europi u pitanju broj 112.

Ovisno o telefonu, na ekranu se mogu pojaviti i podaci o korisniku ako ih je on prethodno unio kao podatke koji se mogu koristiti u nuždi.

Dijeljenje lokacije

Često je važno znati podijeliti točnu lokaciju s hitnim službama. Ovisno o tome koji telefon koristite, telefon može automatski slati podatke ili ćete ih morati poslati sami.

Najjednostavniji način je uključiti lokacijske usluge (obično je to moguće napraviti iz brzog izbornika do kojeg se dolazi povlačenjem prstom s vrha ekrana prema dolje) i potom otići u neku od aplikacija za karte (Google Maps, Petal Maps, Waze i slično).

Aplikacija bi vas trebala automatski locirati, ali ako to nije slučaj, potražite ikonicu ciljnika (kružić s križićem). Kad vas aplikacija locira, dovoljno je pritisnuti na tu lokaciju i izabrati opciju dijeljenja lokacije te u izborniku odabrati na koji način želite podijeliti lokaciju.

Podaci u nuždi

Bez obzira na to planinarite li, vježbate u prirodi ili jednostavno koristite telefon svakodnevno, bilo bi dobro upisati kontakte u slučaju nužde u svoj telefon.

Na iPhoneu je potrebno ući u aplikaciju Health (Zdravlje) i odabrati Medical ID (Zdravstvena karta) te tamo upisati sve one informacije koje želite da netko ima u slučaju da niste pri svijesti - alergije, kronične bolesti, lijekove koje redovito uzimate. Potom upišite i kontakte u nuždi - bit će dovoljno odabrati taj kontakt iz imenika.

Potom odaberite značajku Emergency Access (Pristup u slučaju nužde) i uključite da se ti podaci prikazuju u slučaju aktivacije hitnog poziva. Kad ste gotovi, nemojte zaboraviti pritisnuti "Done" kako bi se izmjene pohranile.

Kod telefona koji koriste Android potrebno je u postavkama pronaći značajku "Emergency" ili "U slučaju nužde". U većini slučajeva tamo ćete imati prostor za upisivanje informacija o sebi i kontakta u nuždi. Informacije bi trebale sadržavati ime i prezime, krvnu grupu, alergije, medicinska stanja i lijekove koje koristite.

Većina Androida ima mogućnost stavljanja nekakve poruke na zaključani ekran. Zgodno je iskoristiti taj prostor i napisati "U nuždi" i napisati broj telefona neke osobe koja je vaš kontakt u nuždi. Tako ćete omogućiti da i osobe koje ne znaju pronaći vaše podatke u nuždi znaju koga trebaju nazvati.

Priprema je važna

Sve pametne značajke u nuždi padaju u vodu ako ne upišete ključne podatke koji će biti potrebni za slanje vaše lokacije kontaktima ili koji će pomoći pripadnicima hitnih službi da vam pruže odgovarajuću pomoć što je prije moguće.

Stoga uzmite nekoliko minuta u danu i ispunite te podatke. Nikad ne znate kad će vam dobro doći.