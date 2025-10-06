Tim kanadskih znanstvenika otkrio je moguću povezanost između onečišćenja zraka uzrokovanog fosilnim gorivima i povećanog rizika od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), fatalne neurodegenerativne bolesti. Studija, objavljena u časopisu Environmental Research, obuhvatila je 304 osobe oboljele od ALS-a i 1207 zdravih osoba slične dobi i spola, koristeći podatke iz okoliša za procjenu dugotrajne izloženosti onečišćivačima na adresama domova navedenih sudionika studije.

Znanstvenici su se usredotočili na sumporov dioksid (SO₂), nusprodukt izgaranja ugljena i nafte. Iako je poznato da SO₂ može oštetiti mozak, do sada nije bio proučavan u vezi s ALS-om. Tim je otkrio da su osobe s ALS-om imale značajno višu povijest izloženosti SO₂ od zdravih ispitanika.

Studija je pokazala da su svi sudionici živjeli u područjima koja su službeno klasificirana kao ona s “čistim zrakom”, što dovodi u pitanje postojeće granice dopuštene razine zagađenja.

Naši nalazi podupiru povezanost između dugotrajne izloženosti onečišćenju zraka, osobito sumporovom dioksidu, i razvoja ALS-a, te potrebu za poboljšanjem mjera kontrole zagađenja zraka, naveli su autori istraživanja.

Znanstvenici su također primijetili da je izloženost SO₂ prije pojave simptoma bila presudnija od one izmjerene bliže trenutku dijagnoze.

To je prva studija koja ističe da viša razina ambijentalnog SO₂ u stambenim područjima povećava rizik od ALS-a, zaključili su autori studije.

Iako ALS ostaje rijetka bolest, koja pogađa oko 1–2 osobe na njih 100.000 godišnje, ona je u većini slučajeva fatalna unutar tri godine. Kanadski znanstvenici pozivaju na daljnja istraživanja i upozoravaju da postoji potreba za strategijama prevencije i poboljšanom regulatornom intervencijom u ime javnog zdravlja glede razina izloženosti onečišćenju zraka.

Izvor: Sciencew Alert