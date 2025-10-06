Huawei već godinama na tržište izbacuje svoje bežične slušalice u različitim varijantama i dizajnu. Posljednje u nizu, Freebuds 7i, nastavljaju tu tradiciju, ali donoseći cijeli niz novih značajki i poboljšanja.

U odnosu na prethodne verzije, glavna je razlika dizajn samog kućišta za punjenje i čuvanje slušalica. Okrugli i gladak dizajn izgleda veoma zanimljivo i privlačno, malo svjetlo na prednjoj strani diskretno daje do znanja razinu napunjenosti (zeleno, narančasto ili crveno), dok je na dnu utor za punjenje (USB C).

Magnetić skriven u poklopcu omogućuje jednostavno zatvaranje kućišta i osigurava da vam se ono neće slučajno otvoriti u torbi ili džepu.

Huawei FreeBuds 7i - 6 (Foto: Zimo)

Gladak dizajn mat boje (mi smo na testu imali crnu verziju), izgleda privlačno, ne privlači packe i garantira da ćete lako staviti kućište u svaki džep.

Slušalice se smještavaju u utore koji su napravljeni prema njihovom obliku, a magnet na njihovom kraju osigurava da neće ispasti iz kućišta čak i kad je ono otvoreno. Sama veličina slušalica spada u standardnu veličinu, ali je ergonomski oblikovana sa silikonskim vrhom, koji osigurava da slušalica savršeno udobno sjedne u bilo koje uho.

U kutiji osim kućišta i slušalica dolaze i rezervni silikonski vrhovi u nekoliko veličina, pa ako vam ove standardne ne odgovaraju, jednostavno možete zamijeniti većim aili manjima.

Huawei već nekoliko godina u sklopu svoje aplikacije AI life, pomoću koje spajate slušalice i pametni telefon (Android, iOS, Huawei), nudi i opciju provjere odgovara li silikonski vrh vašem uhu. Dovoljno je staviti slušalice u uši, pokrenuti opciju u aplikaciji i pratiti upute na ekranu. Sustav će provjeriti stvara li silikon dovoljno dobar "čep" i osigurava li dovoljnu zaštitu od buke i vanjskih zvukova.

Što se udobnosti samih slušalica tiče, izuzetno su lagane i udobne za nošenje. Čak ni nakon nekoliko sati nošenja i korištenja nećete osjetiti nelagodu. Ostaju čvrsto u uhu čak i tijekom sportskih aktivnosti poput trčanja ili intenzivnog vježbanja, a kategorija IP 54 garantira da nema straha ako vas tijekom šetnje ili vježbe uhvati kiša. Slušalice će preživjeti i nastaviti raditi.

Zvuk je izuzetno jasan i ugodan za slušanje, bez obzira na to slušate li omiljeni glazbeni album, podcast ili pak obavljate telefonski razgovor.

Za većinu korisnika, automatske postavke zvuka bit će više nego dovoljne, a za one koji žele izvući još više iz slušalica, aplikacija AI life nudi cijeli niz značajki kojima možete upravljati zvukom.

Prije svega, možete odabrati razinu zaštite od buke (bez, poništavanje buke i svjesnost). Ovisno o tome koju opciju odaberete možete izuzetno dobro filtrirati buku oko sebe čak i u veoma bučnom okruženju (npr. zrakoplov ili vozilo javnog prijevoza).

Također, možete birati različite zvučne efekte koji će pojačati glasnoću basa, glasa ili pak izvući najbolje tonove iz snimke koncerta uživo. Ako vam ne odgovaraju ponuđeni efekti, uvijek možete napraviti vlastiti pomoću EQ profila.

Za razliku od ranijih verzija, Freebuds 7i imaju dodatnu opciju "prostornog zvuka" koji će dobro doći svima onima koji vole gledati filmove i serije u "uranjajućem zvuku". Naime, "prostorni zvuk" nudi mogućnost da čujete zvuk kao da ste uronjeni u ono što slušate. Slušalice će pratiti vaše pokrete glave i prilagođavati zvuk kao da dolazi iz različitih smjerova. Izvrsna opcija za uživanje u koncertima ili omiljenim serijama. Zaista imate osjećaj kao da se nalazite uronjeni u ono što gledate odnosno slušate.

Opcija "Head control" omogućuje vam kontrolu određenih opcija pokretima glavom. Točnije, klimanjem glave gore-dolje možete odgovoriti na poziv, a klimanjem lijevo-desno odbiti poziv. Izvrsno rješenje za trenutke kad su vam ruke pune ili trebate diskretno odbiti poziv, a telefon vam je van dohvata ruke.

Tu su još i geste, koje vam omogućuju da laganim dodirom ili tapkanjem po slušalici odgovorite na poziv, odbijete ga, pojačate ili stišate zvuk ili pak promijenite pjesmu koju slušate.

I na kraju par tehničkih podataka. Svaka slušalica dolazi s 55mAh baterijom, dok kućište ima bateriju od 510 mAh. To znači da će vam za punjenje slušalica u kućištu trebati oko 40 minuta, dok će se samo kućište napuniti za otprilike sat vremena.

Što se tiče trajanja baterije, ono ovisi o tome što slušate i s kojim opcijama. Aktivno poništavanje buke troši više energije pa će vam slušalice osigurati otprilike 5 sati slušanja (8 ako je poništavanje isključeno). U kombinaciji s punjenjem u kućištu, možete izvući otprilike 20 sati slušanja (s uključenim poništavanjem buke, 35 bez). Ako obavljate više telefonskih poziva, trajanje može biti nešto kraće, ali ćete bez problema izvući cijeli radni dan.

Zanimljivo, Huawei je prije nekoliko generacija uveo podsjetnik da povremeno odmorite uši i izvadite slušalice. Naime, ako su vam slušalice stalno uključene i u ušima, nakon nekoliko sati, upozorit će vas na to da biste trebali malo odmoriti uši i ukloniti slušalice. To ne znači da će se slušalice isključiti, već da vam sustav sugerira da uzmete predah.

I što reći na kraju? Huawei je još jednom pokazao da zna što prosječnom korisniku treba u svakodnevnom životu, ali se ne boji ubaciti i mogućnosti koje će privući i "zvukovne snobove" koji pomno biraju zvuk koji slušaju.

Huawei FreeBuds 7i - 1 (Foto: Zimo)

Tražite li izdržljive slušalice, koje ćete moći nositi i koristiti cijeli dan, a koje vam neće ispasi iz uha čak ni kad zvijevate ili trčite, ovo su slušalice za vas. Možete birati između ružičaste, bijele i crne verzije, a preporučena maloprodajna cijena u Hrvatskoj trebala bi iznositi 99 eura.