Pod nebom prepunim bespilotnih letjelica, ukrajinski vojni opskrbni putevi sada ovise o nadmudrivanju tih teško predvidljivih prijetnji. Iza bojišnice, konvoji s opskrbom riskiraju iznenadne napade dronova kamikaza koji vrebaju u zasjedi, pretvarajući ukrajinsko zaleđe u ono što neki vojni analitičari nazivaju pametnim minskim poljem.

Ruske snage od proljeća 2025. godine sve češće koriste dronove iz zasjede, šaljući bespilotne letjelice s eksplozivom duboko iza ukrajinskih položaja. Neki od tih dronova, koji su solarno napajani ili povezani optičkim vlaknima, mogu ostati neotkriveni danima prije nego napadnu kamione sa streljivom i hranom. Kada se aktiviraju, napadaju s udaljenosti od svega desetak metara, uništavajući cijele ukrajinske opskrbne konvoje.

Federico Borsari, istraživač bespilotnog ratovanja u think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA), rekao je za Business Insider da bi ta taktika mogla potpuno poremetiti cijeli logistički lanac u područjima poput Pokrovska, Kupjanska i regije Sumi. Dodao je da ukrajinski vojni konvoji sada moraju imati stalnu situacijsku svijest dok se kreću po prijateljskom teritoriju otprilike 50 kilometara od bojišnice.

Ukrajina radi na rješenju uz pomoć umjetne inteligencije

Kako bi se suprotstavio toj prijetnji, ukrajinski inženjer Vjačeslav Švajdak, osnivač danskog poduzeća za dronove Dropla, razvio je sustav umjetne inteligencije Blue Eyes koji otkriva, i mine, i dronove u zasjedi. Na konferenciji o robotici u danskom Svendborgu rekao je za Business Insider da njegov tim, koji broji više od dvadeset inženjera u Ukrajini, uvježbava AI sustav da prepoznaje više od 170 vrsta eksplozivnih prijetnji.

Ako čekate da dron odleti i vrati se kako biste obradili podatke, možete imati kašnjenje od otprilike 30 minuta. To je prekasno. Kada jednom krenete s konvojem, više ne možete računati na te podatke, rekao je Švajdak.

Kako Blue Eyes funkcionira?

Blue Eyes koristi procesor mase 2,1 kilograma povezan s ukrajinskim zapovjednim sustavima i analizira do 130 video-zaslona u sekundi s običnih dronova koji lete uz opskrbna vozila. Softver u stvarnom vremenu označava prijetnje i šalje njihove koordinate ukrajinskoj mreži za upravljanje bojištem. Ako otkrijemo 20 dronova, to je potencijalno 20 spašenih života ili besposadnih uređaja, rekao je Švajdak.

Droplin AI sustav testira se u borbenim uvjetima od početka ljeta, a tvrtka planira peterostruko povećanje prisutnosti blizu linije bojišta. Neprestano, tjedno nadograđujemo nove verzije modela, rekao je Švajdak.

Ukrajinska sve veća integracija umjetne inteligencije slijedi primjere obrambenih tvrtki poput američkog Andurila i švedskog Saaba, koje razvijaju autonomne sustave detekcije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u rujnu da je samo pitanje vremena prije nego što dronovi počnu ratovati s dronovima.

Borsari je zaključio da ukrajinska inovacija pokazuje kako ako se ne prilagođavate i ne usavršavate stalno svoju tehnologiju, suočit ćete se s prijetnjom daleko iznad vaše sposobnosti da brzo stvorite protumjeru.