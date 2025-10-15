Za sve koji vole promatrati noćno nebo sprema se za rijedak nebeski spektakl dok se komet C/2025 A6 (Lemmon) približava Suncu, brzo pojačavajući svoj sjaj i potencijalno postajući vidljiv golim okom sredinom ili krajem tekućeg mjeseca listopada.

Kometi obično naglo zasjaje kako se približavaju perihelu, svojoj najbližoj točki Suncu, a komet Lemmon slijedi taj isti obrazac.

Kako se komet Lemmon približava Suncu, sve jače sunčevo zračenje zagrijava njegovu smrznutu površinu. Led počinje sublimirati, odnosno prelaziti izravno iz čvrstog u plinovito stanje, oslobađajući prašinu i hlapljive tvari u svemir. Taj materijal stvara ogromnu, reflektirajuću komu (oblak oko jezgre kometa) i rep koji raspršuje sunčevu svjetlost prema Zemlji. Što je ta koma aktivnija i šira, to komet izgleda sjajnije.

Prema bazi podataka Comet Observation Database (COBS), kojom upravlja zvjezdarnica Crni Vrh u Sloveniji, komet Lemmon pojačao je sjaj s vrlo slabe magnitude +21,5 pri svom otkriću u siječnju ove godine, na približno +5,7. To znači da je postao oko 400.000 puta sjajniji, tek neznatno premašujući granicu vidljivosti ljudskim okom od +6, pod savršeno tamnim nebom.

Međutim, mjesečeva svjetlost mogla bi otežati promatranje u nadolazećem tjednu.

Sredinom listopada komet će prolaziti pokraj zvijezde Alkaphrah (Chi Ursae Majoris) u zviježđu Velikog medvjeda, zatim će se kretati prema zvijezdi Cor Caroli u zviježđu Lovačkih pasa. Najbliže će se Zemlji približiti 21. listopada, unutar zviježđa Volar, prije nego što 26. i 27. listopada prođe ispod glave zmije u zviježđu Zmijonosca.

Za bolje snalaženje sa zviježđima, uvijek si možete pomoći koristeći neku od specijaliziranih aplikacija, poput primjerice Stellariuma.

