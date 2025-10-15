Prema istraživanju International Data Company (IDC), globalne isporuke tableta u drugom kvartalu 2025. godine porasle su za 13% čime se samo nastavlja trend rasta iz prošlih godina. Čime su to ovi mobilni uređaji pronašli novi put do srca korisnika u 2025. godini?

Sve moćniji procesori uz zabavu omogućuju i ozbiljniji rad, a masa i dimenzije stvoreni su za prenosivost. Android operativni sustav donosi ogromnu količinu kvalitetnih aplikacija, a duga autonomija fleksibilnost u korištenju. Postoji velik broj razloga zašto nabaviti novi tablet, a mi smo odabrali pet koji nam govore zašto je tablet s tipkovnicom dobra ideja.

Prenosivost i dugo trajanje baterije

Telemach 5G Tab (Foto: Telemach)

Tableti su lagani, tanki i jednostavni za nošenje, a još ako se njegova futrola lako pretvara u tipkovnicu, omogućuju produktivni rad u pokretu bez zauzimanja previše prostora. Baterije velikog kapaciteta poput one s kojom stiže Telemach 5G Tab od 7510 mAh omogućuju dugu autonomiju i nećete morati brinuti oko dovršetka pisanja teksta, gledanja zadnje epizode nove sezone omiljene serije ili sportskih prijenosa na ogromnom izboru kanala koje nudi EON TV aplikacija.

Uvijek povezani

Moderni tablet koji dolazi s eSIM tehnologijom i 5G modemom te se u bilo kojem trenutku može spojiti na najbržu mobilnu mrežu direktno odgovara na najvažniji korisničku želju. U nedavnom istraživanju navika korisnika, kojeg je proveo Telemach u suradnji s agencijom Ipsos, čak 84% ispitanika naglasilo je mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže kao važnu karakteristiku pri odabiru tableta. S modernim uređajem koji ima 5G i eSIM, u svakom se trenutku i s bilo koje lokacije u zemlji bez problema možete spojiti i iskoristiti brzu mrežu za streaming videa, surfanje ili bilo koji drugi zadatak koji traži podatkovni promet.

Bolja produktivnost i ergonomija



Iako se na tablete primarno gleda kao na uređaje za zabavu, a oni to u velikoj mjeri i jesu, dodatak fizičke tipkovnice uz sve bolju integraciju modernih cloud aplikacija poput Microsoft OneDrivea ili Google dokumenata, kao i školskih zadataka podijeljenih preko oblaka, čine tablet s tipkovnicom praktičnim rješenjem za tipkanje duljih tekstova, izradu bilješki i brže dopisivanje. I dalje imate mogućnost korištenja dodirnog ekrana za brze interakcije i kreativni rad. Telemachov 5G Tab dolazi i s integriranim AI funkcionalnostima poput automatskog prijevoda poziva i poruka u stvarnom vremenu i drugih funkcionalnosti.

Katica za sve



Telemach 5G Tab (Foto: Telemach)

Tablet doista je zabavni centar koji omogućuje gledanje filmova ili binganje serija na velikom 11'' ekranu u pokretu, krevetu ili na putu za posao. Isto tako, veći ekran uz kvalitetan procesor možete iskoristiti za igranje mobilnih igara na većem ekranu od pametnog telefona. Tablet također može poslužiti kao kvalitetan alat za čitanje e-knjiga, a ako tablet dolazi i s dobrim kamerama, možete snimati i uređivati fotografije i videe u pokretu.

Isplativost



Uređaj koji omogućava sve navedeno - povezivanje na 5G mrežu, gledanje serija i igranje igara, rad u dokumentima uz priloženu tipkovnicu, dugu autonomiju baterije i stiže s AI funkcionalnostima – doista je dobra investicija. Ovakav napredni uređaj u Telemachovoj ponudi dostupan je uz mobilni paket Unlimited i 24-mjesečni ugovor po cijeni od 7,90 eura mjesečno.

Što donosi novi Telemach 5G Tab?

Telemach 5G Tab prije svega ima malu masu od samo 515 grama i vrlo je prijenosan. Njegov veliki 11'' IPS ekran razlučivosti 1920 x 1200 piksela omogućuje detaljan i oštar prikaz. Kako je autonomija jedna od najvažnijih stavki za korisnike, tablet je opremljen baterijom velikog kapaciteta od 7510 mAh.

Uređaj je opremljen sa 6 GB radne memorije i više nego dovoljnih 256 GB spremišnog prostora za aplikacije, fotografije, dokumente i igre. Za snimanje fotografija tablet ima glavnu kameru od 13 megapiksela, dok ćete video konferencijske pozive i selfije moći snimati s 5 MP prednjom kamerom. Telemach 5G Tab stiže s eSIM tehnologijom i, kako mu samo ime kaže, 5G povezivosti, pa se u svakom trenutku možete s bilo koje lokacije povezati i streamati svoj omiljeni sadržaj.

Poseban dodatak ovom cjenovno pristupačnom tabletu je tipkovnica u obliku futrole s kojom se značajno i na jednostavan način proširuju funkcionalnosti uređaja i on uz obiteljski centar za zabavu može poslužiti i kao prijenosni funkcionalni uređaj za pisanje seminara, odgovaranje na mailove ili ostale zadatke za koji vam je potrebna kvalitetna tipkovnica.