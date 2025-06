Pristupačna cijena, a dizajn poput Ferrarija: Zapadne automobilske tvrtke su u strahu od ovakvih kineskih vozila

Vjerojatno ni najveći optimisti u Xiaomiju nisu mogli zamisliti bolji scenarij za ulazak njihove kompanije na tržište električnih automobila. Prvi model SU7 oduševio je cijelu industriju i postavio odlične temelje za budućnost. Nakon velikog prodajnog uspjeha limuzine na red je došao i model iz SUV kategorije te je za neke ovo jedan od najiščekivanijih automobila godine.

S modelom YU7 koji je javno prikazan ovaj tjedan, Xiaomijeve su ambicije još veće te ovaj automobil napada najpopularnije električno vozilo na svijetu – Teslin Model Y. Taj SUV donosi kombinaciju naprednih specifikacija sa snažnim naglaskom na tehnologiju i sve to uz početnu cijenu od nešto više od 30 tisuća eura (kada se cijena za Kinu prebaci u europsku valutu).

S prvim automobilom šokirali su tržište, a sada pripremaju SUV model za kojim se očekuje velika potražnja

U prvi plan iskaču njegov atraktivan i pomalo sportski dizajn (uspoređuju ga s Ferrarijem Purosangueom), kao i velike dimenzije (dugačak je gotovo 5 metara, širok 1,96 m te visok 1,6 m), a ništa manje zanimljivo nije ni ispod haube. YU7 dostupan je u tri verzije, a najjači model YU7 Max AWD dolazi s pogonom na sva 4 kotača i motorima ukupne snage 508 kW (690 KS) koji, poput sportske jurilice, stotku može uhvatiti za samo 3,23 sekunde, uz maksimalnu brzinu od 253 km/h. Taj model s takvim brutalnim performansama stoji nešto manje od 40 tisuća eura na kineskom tržištu.

Osnovi model Standard dolazi s jednim stražnjim motorom (snage 320 KS, s ubrzanjem do 100 km/h za nešto manje od 6 sekundi) i stoji 30 tisuća eura, dok model s dvama motorima (Pro verzija) i pogonom na sva 4 kotača ima gotovo 500 KS i za 4,7 sekundi može uhvatiti stotku. Njegova cijena iznosi 33,300 eura.

Inovativna tehnologija za sve

Xiaomi YU7 (Foto: Xiaomi)

Svi modeli dolaze s podrškom za brzo punjenje – Standard i Pro modeli opremljeni su 96,3 kWh LFP baterijom koji pruža impresivni doseg od 853 km, odnosno 770 km za model s pogonom na sva četiri kotača. Naravno, tek u praksi treba vidjeti koliko će ta vozila zaista moći proći s jednim punjenjem, no ovi su brojevi itekako obećavajući. Najjači model dolazi s baterijom još većeg kapaciteta (101,7 kWh) koja se od 10 do 80 posto može napuniti između od 12 do 21 minute i pruža 760 km dosega.

Što se unutrašnjosti tiče, tu dominira veliki panoramski HyperVision ekran putem kojeg se upravlja svim opcijama u vozilu, automobil je opremljen s čak 25 zvučnika, a velika je pozornost posvećena i kvaliteti i udobnosti sjedala. Za one koji žele, mogu nadoplatiti i ugradbeni 4,6-litarski hladnjak. YU7 opremljen je i brojnim naprednim sigurnosno-tehnološkim rješenjima, uključujući LiDAR te sustav asistencije u vožnji. Kapacitet prtljažnika iznosi 687 l straga, uz dodatnih 141 l sprijeda, a sklapanjem stražnjih sjedala prtljažni prostor se povećava na čak 1.758 litara.

Kinezi iznenadili cijenom: Ova jurilica vrhunskih performansi rasprodana je u sljedeće 2 godine

Kako su objasnili na Electreku, taj je automobil najbolji primjer kako svima omogućiti pristup inovativnoj tehnologiji te pokazuje zašto su proizvođači automobila sa zapada u strahu od novih kineskih električnih automobila.

Izvor: EV Arena