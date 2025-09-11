Domaća tvrtka DOK-ING i korejski LIG Nex1 u Seulu su potpisali Memorandum o razumijevanju za razvoj nove generacije besposadnih kopnenih sustava, čime se otvara novo poglavlje strateške industrijske suradnje u tom području, izvijestili su u četvrtak iz DOK-ING-a i Ministarstva obrane.

DOK-ING će u tom partnerstvu doprinositi razvoju i proizvodnji naprednih besposadnih platformi, dok će južnokorejska obrambena kompanija LIG Nex1 osigurati nadogradnju kroz integraciju naprednih rješenja i testiranje u okviru korejskih oružanih snaga, navode iz DOK-ING-a, dodajući da se time taj projekt usmjerava i prema brzoj operacionalizaciji i globalnoj komercijalnoj održivosti.

Memorandum su potpisali tijekom službenog posjeta potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Republici Koreji, koji je prisustvovao potpisivanju i poručio da to otvara put i drugim hrvatskim tvrtkama u Republiku Koreju.

Anušić: Otvaranje novih tržišta znači i osnaživanje hrvatskih obrambenih tvrtki

Kao što smo i najavili tijekom Seulskog obrambenog dijaloga i u razgovoru s ministrom nacionalne obrane Republike Koreje, želimo osnažiti hrvatsko-korejske odnose te posebno potaknuti i ojačati suradnju obrambenih industrija. Republika Koreja ima velike potencijale za razvoj i suradnju s Hrvatskom, a upravo je danas tvrtka DOK-ING potpisala s korejskom tvrtkom LIG Nex1 sporazum o suradnji na razvoju novih besposadnih sustava koje će dvije tvrtke razvijati u budućnosti. O mogućim novim suradnjama i sporazumima uskoro ćemo razgovarati i na drugim razinama, istaknuo je Anušić.

Čestitao je i DOK-ING-u, poručivši da smo ponosni što je upravo hrvatska tvrtka prepoznata kao partner u ovom tehnološki zahtjevnom području, čime se potvrđuje stručnost i inovativnost hrvatske obrambene industrije te otvaraju vrata i drugim hrvatskim tvrtkama prema korejskom tržištu.

Ocijenio je i da je korejska obrambena industrija izuzetno kvalitetna, precizna i konkurentna te da ta suradnja doprinosi jačanju sigurnosti i gospodarskom razvoju Hrvatske, a da otvaranje novih tržišta znači i osnaživanje hrvatskih obrambenih tvrtki, što je i jedan od prioriteta Ministarstva obrane.

"Potvrda konkurentnosti hrvatske obrambene industrije na svjetskoj sceni"

Iz DOK-ING-a su podsjetili da su u Južnoj Koreji prisutni od 2020. s podružnicom, te da su do sada isporučili 14 besposadnih sustava za razminiranje MV-4.

Koreja je solidarnost s Ukrajinom iskazala i donacijom DOK-ING-ovih robotskih sustava (MV-10, MV-4) kroz KOICA donacije. Ukrajina je uz hrvatsku pomoć razvijala vlastiti nacionalni sveobuhvatni sustav protuminskog djelovanja, a više od 20 milijuna četvornih metara teritorija razminirano je upravo DOK-ING-ovim robotskim sustavima bez ijedne ljudske žrtve, naglasili su iz te tvrtke.

Suradnju sa LIG Nex1-om smatraju potvrdom svoje vizije i kvalitete te konkurentnosti hrvatske obrambene industrije na svjetskoj sceni, jer to partnerstvo pridonosi i tehnološkom napretku i otvara nove mogućnosti za zajednički razvoj i primjenu inovativnih rješenja u različitim sigurnosnim okruženjima za potrebe sigurnosno-obrambenih sustava širom svijeta.

Suradnja će omogućiti razvoj besposadnih sustava koji zadovoljavaju najviše tehničke i operativne standarde, a DOK-ING će dodatno unaprijediti svoje tehnološke kapacitete i proširiti prisutnost na globalnom tržištu, poručio je predsjednik uprave DOK-ING Sigurnost i obrana Gordan Pešić, dodajući da nabava prve platforme u korejsku vojnu infrastrukturu potvrđuje vrijednost njihovih rješenja.

To nije prvo partnerstvo DOK-ING-a s globalnim tvrtkama, jer su, navode iz te tvrtke, u listopadu 2024. s njemačkim obrambenim koncernom Rheinmetall potpisali memorandum o osnivanju zajedničke tvrtke za razvoj besposadnih borbenih i neborbenih sustava. Ti se projekti temelje na višenamjenskoj Komodo platformi, a Rheinmetall doprinosi misijskim modulima za naoružanje, izviđanje, logistiku i upravljanje borbenim sustavima.

Ističu i suradnju s hrvatskom tvrtkom Orqas kojom DOK-ING razvija tehnologije tzv. manned-unmanned teaming (MUM-T) za dvojne namjene, integrirajući svoje besposadne kopnene sustave s besposadnim zračnim sustavima Orqe.