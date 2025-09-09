Kolovoz 2025. bio je treći najtopliji kolovoz u povijesti globalnih mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,6 stupnjeva Celzija, prema podacima EU-ove službe za klimatske promjene Copernicus.tri vijesti o kojima se priča 3I/ATLAS "Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili Kako, kad i gdje promatrati Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mjesec je bio 0,22 stupnja hladniji od rekordnih kolovoza 2023. i 2024., ali 1,29 stupnjeva iznad predindustrijskih razina.
Razdoblje od rujna 2024. do kolovoza 2025. bilo je 1,52 stupnja toplije od prosjeka između 1850. i 1900. godine.
Jugozapadna Europa doživjela je svoj treći veliki toplinski val sezone, popraćen jakim šumskim požarima, izvijestila je Samantha Burgess iz Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).
S obzirom na to da oceani ostaju neuobičajeno topli, ovi događaji naglašavaju hitnost i potrebu prilagodbe češćim i intenzivnijim klimatskim ekstremima, dodala je.
Posebno snažan toplinski val pogodio je veći dio Pirenejskog poluotoka i jugozapadne Francuske od 8. do 18. kolovoza, dok su sjeverna i sjeveroistočna Europa ostale ispod dugoročnih prosjeka.
Ljeto 2025. bilo je četvrto najtoplije u Europi u povijesti mjerenja, s temperaturama 0,90 stupnjeva iznad referentnog razdoblja od 1991. do 2020.
Zapadna i jugoistočna Europa, kao i Turska, bile su najviše pogođene.
Suša je pogodila velike dijelove zapadne i južne Europe, dok su se lokalizirane obilne kiše dogodile u južnoj Francuskoj, Italiji i Njemačkoj.
Izvan Europe, dijelovi Sjedinjenih Država i Kanade također su iskusili sušu, dok su istočna Azija i Južna Amerika zabilježile više kiše.
Copernicus redovito objavljuje podatke o temperaturi Zemljine površine, pokrivaču morskog leda i oborinama.
Nalazi se temelje na računalno generiranim analizama koje uključuju milijarde mjerenja sa satelita, brodova, zrakoplova i meteoroloških postaja diljem svijeta.