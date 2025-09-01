Visoke temperature i toplinski valovi tijekom ljetnih mjeseci nemaju samo negativan utjecaj na zdravlje osjetljivih skupina, već i uvelike utječu na psihu ljudi. Većina postaje nervozna, razdražljiva, nestrpljiva, a to dovodi do dodatnih problema.

Da vrućina zaista ima utjecaj na ljude pokazlo je i istraživanje koje su proveli istraživači s Instituta Newcombe Sveučilišta Tulane, Irset-Instituta za istraživanje zdravlja, okoliša i rada na Sveučilištu Rennes u Francuskoj i Sveučilišta Wisconsin-Madison. Njihov rad, objavljen u časopisu Jama Network Open, obuhvatio je više od 150 tisuća poziva upućenih hitnim službama u razdoblju između 2011. i 2021. godine, a koji su imali veze s obiteljskim nasiljem.

Koristeći klimatske podatke i podatke o pozivima, istraživači su otkrili da su pozivi zbog obiteljskog nasilja za sedam posto češći kad su temperature visoke (oko 34-38 stupnjeva Celzija).

Ekstremne vrućine više su od vremenskog problema - to je problem javnog zdravlja i sigurnosti. Pripremljenost na vrućinu moramo tretirati kao dio naših strategija za sprječavanje obiteljskog nasilja, istaknula je u priopćenju za medije Anita Raj, izvršna dirketorica Instituta Newcombe i glavna autorica studije.

Podaci su pokazali najveći porast takvih poziva tijekom toplinskih valova koji su trajali pet ili više dana. Iako su prethodna istraživanja pokazala da nasilje ima tendenciju porasta tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, ovo je prva poznata studija koja je uspostavila izravnu vezu između dugotrajnih visokih vrućina i poziva hitnim službama zbog obiteljskog nasilja u New Orleansu.

Autori preporučuju da grad integrira prevenciju obiteljskog nasilja u svoje planove odgovora na toplinske valove, proširi podršku preživjelima tijekom ekstremnih vremenskih uvjeta i poboljša kategorizaciju poziva hitnoj službi kako bi se bolje pratili trendovi.

Ekstremne vrućine mogu opteretiti ne samo infrastrukturu, već i ljudske odnose. Prepoznavanje ove veze može pomoći u oblikovanju odgovornijih javnih politika, istaknuo je Arnab Dey, drugi autor studije.