Apple je ovog tjedna predstavio novu generaciju svojih telefona i satova te slušalice. Kao i uvijek, prilikom predstavljanja Tim Cook je nahvalio nove uređaje naglasivši kako su najbolji i najbrži do sada, a posebna pažnja ekipe iz Applea, ali i javnosti bila je usmjerena na iPhone Air. Najtanji iPhone do sada jako je tanak, ali i čvrst i, barem kako tvrde iz te tvrtke, iznimno izdržljiv, u što ćemo se tek morati uvjeriti kada se pojavi u prodaji.

Dok su se u Appleu pohvalili s onim što su predstavili, ekipa iz Samsunga ih je kritizirala zbog onog što - nisu predstavili. Pored nekoliko objava u kojima su ismijali nove uređaje dodali su i hashtag #iCant.

To je i dalje aktualno?

Među inim, ponovno su citirali svoju objavu iz 2022. godine u kojoj su ekipi iz Applea poručili da im se jave kada se njihovi telefoni budu mogli preklopiti. Također, napisali su kako ne mogu vjerovati kako je i 3 godine poslije, taj citat i dalje aktualan jer, eto, Apple i dalje u svojoj ponudi nema preklopnik. To bi se ipak moglo promijeniti sljedeće godine jer bi, navodno, tada Apple trebao predstaviti iPhone Fold.

No to nije jedini razlog zbog kojeg je Samsung bocnuo svog velikog konkurenta. Dotakli su se tako i rezolucije kamera - Appleovi Pro modeli iPhonea dolaze s 3 kamere rezolucije 48MP. Rezolucija glavne kamere na Samsungovim najjačim modelima iznosi 200MP pa su iz južnokorejske kompanije napisali kako 3x48 i dalje nije jednako 200. Uz, naravno, hashtag #iCant.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Aktualna inovacija > hype

Pored toga, Samsung je citirao i objavu poznatog youtubera Marquesa Brownleeja koji je na platformi X napisao kako Apple mora podići hype oko svega što predstavljaju. Prenoseći tu objavu, iz Samsunga su napisali kako je aktualna inovacija > hype čime su dali do znanja da, dok ekipa iz Applea sama hvali svoje proizvode, oni stvaraju prave inovacije.

Samsung godinama ismijava Apple te su ranije objavljivali serije videozapisa u kojima su kritizirali obožavatelje te tvrtke koji su danima spremno čekali ispred trgovine kako bi se dokopali novog iPhonea koji donosi “nove” opcije koje u biti već godinama postoje na Samsungovim telefonima.

Izvor: Tech Spot