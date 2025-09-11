Apple je ovog tjedna predstavio novu generaciju svojih telefona i satova te slušalice. Kao i uvijek, prilikom predstavljanja Tim Cook je nahvalio nove uređaje naglasivši kako su najbolji i najbrži do sada, a posebna pažnja ekipe iz Applea, ali i javnosti bila je usmjerena na iPhone Air. Najtanji iPhone do sada jako je tanak, ali i čvrst i, barem kako tvrde iz te tvrtke, iznimno izdržljiv, u što ćemo se tek morati uvjeriti kada se pojavi u prodaji.tri vijesti o kojima se priča 3I/ATLAS "Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili Stiže Air “Nešto potpuno nevjerojatno”: Predstavljen model iPhonea koji su ljubitelji Applea dugo čekali Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Dok su se u Appleu pohvalili s onim što su predstavili, ekipa iz Samsunga ih je kritizirala zbog onog što - nisu predstavili. Pored nekoliko objava u kojima su ismijali nove uređaje dodali su i hashtag #iCant.
To je i dalje aktualno?
Među inim, ponovno su citirali svoju objavu iz 2022. godine u kojoj su ekipi iz Applea poručili da im se jave kada se njihovi telefoni budu mogli preklopiti. Također, napisali su kako ne mogu vjerovati kako je i 3 godine poslije, taj citat i dalje aktualan jer, eto, Apple i dalje u svojoj ponudi nema preklopnik. To bi se ipak moglo promijeniti sljedeće godine jer bi, navodno, tada Apple trebao predstaviti iPhone Fold.
#iCant believe this is still relevant. 💀 https://t.co/s6SFaLTRSJ— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
No to nije jedini razlog zbog kojeg je Samsung bocnuo svog velikog konkurenta. Dotakli su se tako i rezolucije kamera - Appleovi Pro modeli iPhonea dolaze s 3 kamere rezolucije 48MP. Rezolucija glavne kamere na Samsungovim najjačim modelima iznosi 200MP pa su iz južnokorejske kompanije napisali kako 3x48 i dalje nije jednako 200. Uz, naravno, hashtag #iCant.
48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
Aktualna inovacija > hype
Pored toga, Samsung je citirao i objavu poznatog youtubera Marquesa Brownleeja koji je na platformi X napisao kako Apple mora podići hype oko svega što predstavljaju. Prenoseći tu objavu, iz Samsunga su napisali kako je aktualna inovacija > hype čime su dali do znanja da, dok ekipa iz Applea sama hvali svoje proizvode, oni stvaraju prave inovacije.
Samsung godinama ismijava Apple te su ranije objavljivali serije videozapisa u kojima su kritizirali obožavatelje te tvrtke koji su danima spremno čekali ispred trgovine kako bi se dokopali novog iPhonea koji donosi “nove” opcije koje u biti već godinama postoje na Samsungovim telefonima.
Izvor: Tech Spot