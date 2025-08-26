Nastavlja se ismijavanje Applea: "Može li tvoj telefon to napraviti?"

Apple se do sada često našao na udaru kritika i ismijavanja konkurenata, pri čemu godinama prednjači Samsung. Nedavno se na njih okomio i Google. Zbog kašnjenja AI opcija, odnosno naprednije Siri za koji su iz Applea rekli da dolazi uskoro, ali to uskoro se odužilo na više od godinu dana, iz Googlea su poručili korisnicima Applea da ili mogu promijeniti definiciju riječi uskoro ili mogu - promijeniti telefon.

Prošlo je dvadesetak dana od te reklame, a sada je Apple opet na udaru konkurencije, no iz drugog razloga.

Samsung je na svojim profilima na društvenim mrežama objavio novu reklamu u kojoj uspoređuju svoj model Galaxy Z Fold7 i Appleov iPhone 16 Pro Max, pri čemu je fokus na mogućnostima preklopnog telefona.

Fokus na fleksibilni ekran i AI opcije

Vlasnik iPhonea prvo se začudio mogućnosti otvaranja Samsungova telefona, a zatim i s mogućnosti da se samo na temelju skice majice, na ekranu pojavi slika prave majice na osobi. Riječ je o jednoj o opcija baziranih na umjetnoj inteligenciji na Samsungovim uređajima, a koja nije dostupna na Appleovim telefonima.

Na kraju reklame vlasnik Samsungova telefona upita prijatelja s iPhoneom: Može li tvoj telefon to napraviti?, nakon čega nezadovoljni vlasnik Appleova telefona baci svoj uređaj na ležaljku.

Razlog zašto je Samsung sada objavio ovu reklamu je jasan. Za oko dva tjedna Apple će predstaviti novu generaciju iPhonea koja napokon donosi jedan veći novitet - model iPhone 17 Air koji bi mogao privući veliku pažnju korisnika. Također, prema sve većem broju glasina, sljedeće godine Apple bi mogao predstaviti svoj prvi preklopnik, a do tada očekujemo i značajan napredak po pitanju umjetne inteligencije na njihovim telefonima.

Daklem, krajem sljedeće godine, Apple bi napokon mogao imati uređaj s kojim će parirati Samsungovim preklopnicima (očekuje se da će iPhone Fold koristiti upravo Samsungove telefone), a vjerojatno će korisnici telefona s logom jabuke moći koristiti i slične opcije poput sketch to image s kojima će moći oživjeti skice nacrtane na ekranu telefona pa su u južnokorejskoj kompaniji željeli na vrijeme pokazali koliko su ispred američkog konkurenta.

