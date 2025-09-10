U županijskoj Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku uspješno je izvedena pankreatikoduodenektomija, Whippleova operacija, koja se smatra najzahtjevnijim zahvatom u abdominalnoj kirurgiji.

Whippleova operacija izvodi se najčešće kod tumora glave gušterače. Prvenstveno se izvodi u postupku liječnja raka gušterače, a obuhvaća uklanjanje glave gušterače, dvanaesnika (prvog dijela tankog crijeva), dijela žučnog kanala, žučnog mjehura, a ponekad i dijela želuca.

Uspješno izvođenje te operacije u našoj bolnici potvrđuje visoku razinu stručnosti i predanosti našeg medicinskog tima. Time je omogućeno pacijentima s navedenom patologijom da budu zbrinuti u našoj ustanovi suvremenim kirurškim postupkom, ističe se u objavi iz sisačke bolnice.

Ovaj uspjeh nije samo medicinski pothvat, već i snažna poruka svim oboljelima i njihovim obiteljima: suvremena medicina, uz vrhunsku stručnost i timski rad dostupna je u našoj bolnici, poručili su iz bolnice "Dr. Ivo Pedišić".

Zahvat je izveo pročelnik službe za kirurgiju Antun Šarić, uz asistenciju prim. dr. Branislava Kocmana, jednog od najistaknutijih hrvatskih hepatobilijarnih i transplantacijskih kirurga, nagrađenog za životno djelo u razvoju medicinskih znanosti i ravnatelja bolnice, liječnika Igora Vrge.

U operacijskom timu sudjelovale su operacijske medicinske sestre instrumentarke Jasmina Herak, Nikolina Kralj i Ajla Dizdarević, dok su anesteziološki tim činili liječnici Jasmina Čehić, Adnan Isaković i anesteziološki tehničar Marko Nedug.