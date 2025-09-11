Kad je prije nekoliko dana SpaceX objavio kako je kupio frekvencijski spektar od tvrtke EchoStar, o čemu smo i mi pisali, nagađalo se kako će sljedeći korak biti stvaranje Starlink satelitske mobilne mreže.

Hoće li to zaista biti tako, otkrio je u gostujući u podcastu All-in Podcast vlasnik SpaceX-a Elon Musk.

Govoreći o dogovoru s EchoStarom, rekao je kako će spektar omogućiti SpaceX-u da isporuči visokoproupusnu povezivost sa satelita na telefone. No, to se neće dogoditi odmah.

Budući da ove frekvencije trenutno nisu podržane u telefonima, bit će potrebno modificirati čip i dodati ih. To je vremenski okvir od vjerojatno dvije godine. Telefoni koji će moći koristiti ovaj spektar vjerojatno će se početi isporučivati za otprilike dvije godine, rekao je Musk.

Dodao je kako SpaceX surađuje s proizvođačima mobilnih telefona kako bi im dodali te frekvencije. Ali stvaranje telefona koji mogu koristiti te frekvencije samo je dio slagalice.

Onda moramo izgraditi i satelite koji će komunicirati na tim frekvencijama. Sateliti i telefoni će se tada dobro razumjeti i moći će postići povezivost velike propusnosti, ali krajnji je učinak da biste trebali moći gledati video na svom telefonu bilo gdje, pojasnio je Musk.

Inače, Starlink trenutno omogućuje korisnicima T-Mobile US slanje tekstualnih poruka putem satelita. Omogućavanje direktne satelitske veze, stavilo bi ga u rang s drugim mobilnim operaterima.

No, Musk kaže da Starlinkova usluga neće izbaciti druge operatere sa scene.

Da budemo jasni, nećemo izbaciti ostale operatere iz posla. Oni će i dalje postojati jer posjeduju puno spektra, rekao je Musk.

Zanimljivo je kako Musk ipak nije isključio mogućnost kupovine kojeg mobilnog operatera kako bi dobio više frekvencija na raspolaganje. Pitanje je samo koliko bi ga to moglo koštati.

Osim Starlinka, Musk se tijekom gostovanja u podcastu dotaknuo i brojnih drugih tema - od DODGE-a preko SpaceX-a, Optimusa pa do pitanja oko AI.

Cijelu snimku možete pogledati u videu.