SpaceX Elona Muska napravio je novi korak u stvaranju vlastite mobilne mreže. Naime, kako je objavljeno na stranicama SpaceX-a, sklopili su ugovor s tvrtkom EchoStar o kupnji licence za bežični spektar za svoju satelitsku mrežu Starlink.

Ovaj ugovor omogućit će nam razvoj i implementaciju naše konstelacije Starlink Direct to Cell sljedeće generacije koja će moći pružati širokopojasnu uslugu mobilnim telefonima diljem svijeta, ističu iz SpaceX-a.

Ugovor vrijedan 17 milijardi dolara ključan je za širenje Starlinkovog poslovanja, a dosadašnjim pretplatnicima EchoStarove usluge omogućit će pristup Starlinkovoj mreži. SpaceX će platiti do 8,5 milijardi dolara u gotovini i izdati dionice u vrijednosti do 8,5 milijardi dolara. SpaceX je također pristao pokriti otprilike 2 milijarde dolara kamata na dužničke obveze EchoStara do kraja 2027.

Ovaj ugovor SpaceX-u omogućuje da počne graditi i postavljati nadograđene i laserski povezane satelite koji bi, kako tvrde u SpaceX-u, trebali proširiti kapacitet mobilne mreže za "više od 100 puta".

Pokretani prilagođenim silicijskim antenama i faznim nizom antena koje je dizajnirao SpaceX, sateliti će podržavati tisuće prostornih snopova i veću propusnost, omogućujući oko 20 puta veću propusnost u usporedbi sa satelitom prve generacije. S najnaprednijim faznim nizovima na svijetu, operacijama šire propusnosti omogućenim ovom kupnjom spektra i optimiziranim 5G protokolima, sustav će podržavati ukupno povećanje kapaciteta više od 100 puta u odnosu na Starlink Direct to Cell sustav prve generacije. U većini okruženja to će omogućiti potpunu 5G mobilnu povezivost s iskustvom usporedivim s trenutnom zemaljskom LTE uslugom, koja će se koristiti u partnerstvu s mobilnim mrežnim operaterima za proširenje visokokapacitnih zemaljskih 5G mreža, ističu iz SpaceX-a.

Zanimljivo, ugovor je sklopljen nekoliko mjeseci nakon što je Federalna komisija za komunikacije dovela u pitanje EchoStarovo korištenje spektra mobilnih satelitskih usluga i izrazila zabrinutost oko toga ispunjava li EchoStar svoje obveze uvođenja 5G mreže u zemlji.

U EchoStaru ističu kako bi ova transakcija, kao i dogovor s AT&T-om (kojem su u kolovozu prodali neke nacionalne licence za bežični spektar) trebale riješiti bilo kakve nedoumice.