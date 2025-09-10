Ljudi već više od 50 godina borave u svemiru. Neki tek nekoliko minuta, drugi (neplanirano) više mjeseci. Tijekom tog vremena znanstvenici su uvidjeli da se ljudsko tijelo drugačije ponaša u uvjetima bez gravitacije nego na Zemlji.

Koliko boravak u svemiru zaista utječe na ljudsko tijelo možda najbolje pokazuju fotografije astronauta nakon njihovog povratka. I sami kažu kako im je potrebno neko vrijeme da se ponovno naviknu na gravitaciju i prisjete kako hodati.

No, istraživanje koje je provedeno na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), a objavljeno u časopisu Cell Stem Cell, upozorava kako ljudske matične stanice puno brže stare u svemiru. To bi moglo predstavljati problem za potencijalna buduća duga putovanja prema udaljenim planetima.

Koristeći umjetnu inteligenciju kako bi pratili promjene na matičnim stanicama koje su dostavljene na ISS, znanstvenici su otkrili kako su izgubile dio svoje sposobnosti stvaranja novih stanica, postale osjetljivije na oštećenje DNK i brže starile.

Svemir je ultimativni test za ljudsko tijelo, istaknula je u izjavi za medije koautorica studije Catriona Jamieson, direktorica Instituta za matične stanice i profesorica medicine na Sveučilištu Kalifornija San Diego. Ovi su nalazi izuzetno važni jer pokazuju da stresori svemira, poput mikrogravitacije i kozmičkog galaktičkog zračenja, mogu ubrzati molekularno starenje krvotvornih matičnih stanica.

Znanstvenici ističu kako ljudsko tijelo jednostavno nije stvoreno za svemir.

Prethodne studije već su zabilježile razne negativne učinke koje boravak u svemiru ostavlja na ljudsko tijelo poput gubitka koštane mase tijekom duljeg boravka u svemiru.

Iako rezultati studije slikaju zloslutnu sliku dugotrajnih svemirskih putovanja, ima i pozitivnih vijesti. Naime, oštećenja koja su uočena na stanicama, počela su se poništavati kada su stavljene u okruženje mladog, zdravog tkiva.

Ovaj oporavak sugerira da bi moglo biti moguće pomladiti stare stanice, navodi se u izjavi.

Otkrića iz ove studije mogla bi pomoći istraživačima da bolje zaštite astronaute koji provode vrijeme u svemiru, kao i ljude koji stare u normalnim uvjetima na Zemlji.

Razumijevanje ovih promjena ne samo da nam pomaže u zaštiti astronauta tijekom dugotrajnih misija, već nam pomaže i u modeliranju ljudskog starenja i bolesti poput raka ovdje na Zemlji. Ovo je ključno znanje dok ulazimo u novo doba komercijalnih svemirskih putovanja i istraživanja u niskoj Zemljinoj orbiti, ističe na kraju Jamieson.