O autonomnim automobilima i robotaksijima više ne treba govoriti kao o tehnologiji budućnosti jer Waymova vozila u kojima nema vozača već godinama uspješno prevoze putnike na nekoliko američkih tržišta. Ova Googleova kompanija do sada se pokazala kao lider na tržištu te svakog mjeseca obavljaju oko milijun vožnji za koje putnici plaćaju. Ta će se cifra značajno povećati u sljedećim mjesecima i godinama jer je kompanija najavila širenje na više novih tržišta.

No osim širenja na nove američke, ali i europske gradove, Waymo u budućnosti može očekivati i sve veću konkurenciju na ovom tržištu. Jedan od potencijalnih konkurenata je Elon Musk čije Tesle već nekoliko mjeseci prevoze putnike u Austinu (riječ je o testiranju te se u vozilima nalazi i sigurnosni vozač) te - Amazon.

Oni su prije pet godina platili 1,3 milijarde dolara za kompaniju koja razvija autonomnu tehnologiju i vozila Zoox, pri čemu je Zoox i dalje zadržao dobar dio samostalnosti pri donošenju odluka i poslovanju. Ovog tjedna napravili su veliki korak na robotaksi tržištu jer su počeli s pružanjem vožnje putnicima u njihovim autonomnim automobilima na nekoliko lokacija u Las Vegasu. Trenutačno su vožnje besplatne, no jednom u budućnosti, kada budu imali sve dozvole i regulatorna odobrenja, počet će i s naplatom.

Toster na kotačima

Zooxov autonomni automobil (Foto: Zoox)

Ono po čemu se Zoox razlikuje od konkurencije jest što kompanija razvija svoje vozilo od nule, odnosno ne implementira autonomnu tehnologiju u postojeće automobile. Već po samom dizajnu jasno je kako je riječ o potpuno drukčijem vozilu koje je u potpunosti i isključivo posvećeno putnicima i njihovom komforu. Osim što jednako može voziti u obje strane (ne postoji strana za sprijeda i strana za ići unatrag), Zooxovo vozilo nema volana, niti papučica za gas i kočnicu. U njemu ima mjesta za četiri osobe, a sjedišta su okrenuta jedna prema drugom. Riječ je o električnom vozilu, a s jednim punjenjem može izdržati oko 16 sati vožnje.

Ako će budućnost zaista biti autonomna te će vozilima upravljati isključivo tehnologija, odnosno je ovo zaista - automobil budućnosti. Sigurno ne zbog dizajna (neki ga nazivaju tosterom na kotačima), već sa samom idejom i pristupom prema kojem je unutrašnjost podređena udobnoj vožnji, a ne upravljanju samim automobilom jer, dakle, on nije niti napravljen da bi njime upravljali ljudi, već tehnologija.

Zoox je, osim u Las Vegasu, svoju tehnologiju testirao i na tržištu San Francisca te s vremenom planiraju proširiti svoju uslugu robotaksija na više (američkih) tržišta.

Izvor: CNBC