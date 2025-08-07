Trump najavio carine na čipove i poluvodiče, ali ne za sve

Sjedinjene Države će nametnuti carinu od oko 100 posto na čipove i poluvodiče uvezene iz zemalja koje ne proizvode u Americi ili to ne planiraju, izjavio je predsjednik Donald Trump.

Trump je rekao u srijedu novinarima u Ovalnom uredu da će se nova carinska stopa primjenjivati na "sve čipove i poluvodiče koji dolaze u Sjedinjene Države", ali se neće primjenjivati na tvrtke koje su se obvezale proizvoditi u Sjedinjenim Državama.

Dakle, carina od oko 100 posto na sve čipove i poluvodiče koji dolaze u Sjedinjene Države. Ali ako ste se obvezali proizvoditi (u SAD-u) ili ako ste u procesu proizvodnje (u SAD-u), kao što mnogi jesu, nema carine, rekao je Trump.

Kongres je 2022. godine stvorio program subvencija za proizvodnju i istraživanje poluvodiča vrijedan 52,7 milijardi dolara. Ministarstvo trgovine prošle je godine, pod predsjednikom Joeom Bidenom, uvjerilo svih pet vodećih tvrtki za poluvodiče da u sklopu programa lociraju tvornice čipova u SAD-u.

Prošle je godine ministarstvo izjavilo da SAD proizvodi oko 12 posto poluvodičkih čipova u svijetu, u odnosu na 40 posto 1990. godine.