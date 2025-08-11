Business

Dva najpoznatija proizvođača čipova popustila: Davat će 15 posto prihoda od prodaje čipova američkoj vladi?

Analitičari još nisu sigurni kako će tržište reagirati na ovu vijesti, kao ni hoće li istim smjerom krenuti i drugi proizvođači.

Hina/M.Č. | 11.08.2025. / 08:22
Jensen Huang (Foto: Afp)

Američki predsjednik Donald Trump svojom je najavom o uvođenju carina na čipove i poluvodiče koji se ne proizvode u SAD-u izazvao priličnu paniku na tržištu. I dok su neki, poput Applea, preduhitrili Trumpovu objavu vlastitom objavom o dodatnim ulaganjima u "proizvodnju čipova" na američkom tlu, drugi se nadaju najboljem.

Časopis Financial Times objavio je vijest o tome da su proizvođači čipova Nvidia i Advanced Micro Devices (AMD) pristali dati američkoj vladi udio prihoda od određenih čipova prodanih u Kini u sklopu dosad neviđenog dogovora s Bijelom kućom. U zamjenu za 15 posto prihoda od prodaje čipova, dva proizvođača čipova dobit će izvozne dozvole za prodaju Nvidijinih H20 i AMD-ovih MI308 čipova u Kini, prema Financial Timesu.

Dogovor dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump i dalje prijeti uvođenjem carina, ali i naglašava spremnost Bijele kuće da napravi iznimke kao alat za pregovaranje. Prošli tjedan Trump je rekao da će uvesti 100-postotnu carinu na uvoz poluvodiča i čipova, osim ako tvrtka "ne gradi u Sjedinjenim Državama".

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang sastao se s Trumpom prošli tjedan, prema Financial Timesu. Slijedimo pravila koja američka vlada postavlja za naše sudjelovanje na svjetskim tržištima, izjavili su iz Nvidie za FT.

Analitičari još nisu sigurni kako će tržište reagirati na ovu vijesti, kao ni hoće li istim smjerom krenuti i drugi proizvođači.

U međuvremenu, Reuters je izvijestio u nedjelju da je Yuyuan Tantian, profil povezan s kineskom državnom televizijom CCTV, u članku objavljenom na WeChatu naveo da Nvidijini H20 čipovi nisu tehnološki napredni niti ekološki i sigurnosno prihvatljivi.

Iz Nvidije su kasnije odgovorili na optužbe kineskih državnih medija da njegovi H20 čipovi za umjetnu inteligenciju predstavljaju nacionalni sigurnosni rizik za Kinu, poručivši da je "kibernetička sigurnost za nas od ključne važnosti te da Nvidia nema 'stražnja vrata' u svojim čipovima koja bi ikome omogućila daljinski pristup ili kontrolu nad njima".

 

