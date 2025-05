Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti

Veliki jezični modeli, odnosno alati s umjetnom inteligencijom, gotovo su postali neizostavan dio života. Čak i ako ih ne koristite aktivno svakog dana, velike su šanse da koristite neki servis koji u pozadini koristi model AI poput ChatGPT-ja, Geminija, Perplexityja i sličnih.

No, iako se mnogi oslanjaju na te servise kako bi im pomogli u svakodnevnim poslovnim (i privatnim) obvezama, isto tako nisu svjesni da svako njihovo korištenje tih servisa predstavlja određenu sigurnosnu prijetnju.

Naime, ljudi u želji da što prije obave neki posao često chatbotovima i drugim AI modelima otkrivaju osjetljive i privatne informacije koje se ne bi trebale otkrivati drugim osobama. No, chatbotovi nisu osobe, zar ne?

Zapravo, u ovom kontekstu treba ih smatrati osobama, jer baš kao što ne biste neki podatak o sebi ili tvrtki u kojoj radite otkrili bilo kome na cesti, tako ga ne biste smjeli olako upisivati ni u chatbotove AI modela.

Iako tvrtke koje razvijaju te modele najčešće ne koriste podatke iz razgovora korisnika s modelom (iako, primjerice, DeepSeek upravo tako trenira svoj AI model) za dodatno treniranje modela, to ne znači da ti podaci ne ostaju zapisani u vašem korisničkom računu. Dovoljno je da netko sjedne za vaše računalo i otvori vaš omiljeni AI model te tamo pročita povijest vaših razgovora, a time i osjetljive podatke.

Koje osjetljive podatke ne smijete dijeliti?

1) Osobne podatke

Bez obzira na to koliko povjerenja imali u AI modele, zbog vlastite sigurnosti nikad ne biste trebali podijeliti u razgovoru s bilo kakvim AI chatbotom svoje puno ime i prezime, adresu, OIB, broj osobne iskaznice, putovnice i sličnih identifikacijskih dokumenata. Isto se odnosi i na fotografije takvih identifikacijskih dokumenata.

Ako koristite chatbot za stvaranje životopisa, radije ga zamolite da vam osmisli obrazac, koji vi potom možete popuniti na svom računalu, nego da u AI model ubacujete osobne podatke.

2) Financijske informacije

Baš kao što stalno upozoravamo na to da ne bi trebalo dijeliti financijske podatke poput broja kreditne ili debitne kartice, podataka o bankovnom računu ili lozinke za pristup internetskom odnosno mobilnom bankarstvu, isto se pravilo odnosi i na dijeljenje tih podataka s AI modelima.

Možda biste od AI modela željeli dobiti savjet o kreditu koji bi vam najbolje odgovarao ili kako uštedjeti na porezu, ali u tom slučaju radije koristiti "izmišljeni scenarij" nego osobne podatke.

3) Lozinke

Moramo li uopće objašnjavati? Dijeljenje lozinki za pristup korisničkim računima ili računima unutar vaše tvrtke iznimno je neodgovorno. Kao što ne biste strancu na ulici dali svoje ključeve i adresu stana, nemojte ni AI modelu otkrivati lozinke i korisnička imena.

4) Osjetljive ili tajne informacije

AI model ne biste smjeli tretirati kao ispovjednika ili najboljeg prijatelja i otkrivati mu osjetljive ili tajne informacije. Privatne podatke poput tko vara koga i s kim ili što je kolega na poslu napravio nisu informacije koje bi AI model trebao znati. Isto se odnosi i na privatne podatke o nečijem zdravlju ili članovima obitelji.

5) Informacije o tvrtki u kojoj radite ili s kojom surađujete

Može biti primamljivo ubaciti podatke u ChatGPT i zatražiti od njega da sastavi ugovor između dviju tvrtki, no to nije pametan potez. Isto se odnosi i na bilo kakve dokumente koji sadrže povjerljive informacije (informacije o prototipovima, zaštićenim patentima i slično), kao i informacije o sastancima, poslovnim planovima i financijama tvrtke. Upravo je to razlog zašto neke tvrtke blokiraju pristup ChatGPT-ju i ostalim AI modelima na službenim računalima.

6) Eksplicitni sadržaj

Čak i ako ste u šali od ChatGPT-a zatražili informaciju "kako se riješiti nekoga trajno", to bi vam moglo izazvati probleme. Ne samo da vam ChatGPT neće odgovoriti na takvo pitanje, nego neki AI modeli takva sumnjiva pitanja označavaju i prijavljuju policiji. Stoga, ako ste u napasti pitati ga za savjet, radije se suzdržite.

7) Medicinske informacije

Čuli ste za izraz "doktor Google"? E pa mnogi korisnici Google su zamijenili ChatGPT-om i tretiraju ga kao osobnog liječnika. Nema ništa loše da upitate ChatGPT za pojašnjenje nekog nalaza, ali izbjegavajte specifične identifikacijske informacije u upitu. Radije poopćite svoj upit. Primjerice, "preporuči mi vježbe za mušku osobu u 30-im godinama, koja ima problema s išijasom".

Ako niste sigurni o tome smijete li podijeliti neku informaciju ili ne, vodite se ovom jednostavnom uputom – ako ne želite da vam netko ponovi, vidi ili objavi vaš upit negdje na internetu, oglasnoj ploči ili u medijima, vjerojatno ga ne želite ni postaviti AI modelu.