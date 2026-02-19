Plan Amazona je s godinama uvoditi sve više robota u svoj poslovni proces, što će s vremenom značajno utjecati i na ljudsku radnu snagu. Odnosno njeno smanjenje.

Prema jednom prošlogodišnjem izvješću, Amazon planira da do 2033. godine, umjesto zapošljavanja više od 600 tisuća zaposlenika, na tim pozicijama zaposliti robote, pri čemu očekuju da će do tada prodavati čak oko dvostruko više proizvoda u odnosu na aktualnu prodaju.

Tvrtka u svom portfelju već ima više vrsta robota koji svakodnevno rade u skladištima i u procesu pakiranja i dostave, a prošle godine predstavljen je robot koji je trebao označiti veliki korak naprijed za robotiku nazvan Blue Jay. Nije riječ o humanoidnom robotu, već o posebnom sustavu montiranom na strop koji može prepoznavati i sortirati pakete i pri tome raditi s više paketa istovremeno. Blue Jay je trebao smanjiti opterećenje radnika, ali i ubrzati dostavu kako bi se naručeni paketi isporučili istog dana. Naravno, na tržištima na kojima je to moguće.

Brzo je umirovljen

Kada je predstavljen, to je bio najbrže razvijeni skladišni robot ove tvrtke do tada. Pri njegovom razvoju korištena je umjetna inteligencija kako bi u manje od godinu dana uspio naučiti koordinaciju više robotskih ruku te manipulaciju predmetima.

Očekivanja su svakako bila velika, no Blue Jay ih nije ispunio. Naime, iz Amazona su ovog tjedna objavili kako su odustali od ovog programa i primjene robota u njihovim svakodnevnim procesima. Naglasili su kako će se tehnologija razvijena za Blue Jaya i dalje koristiti u drugim skladištima, no sam robot odlazi u povijesti nakon jako kratkog vremena uporabe. Prema izjavama osoba koje su radile na projektu razvoja ovog robota, pokazalo se kako su njegov razvoj i proizvodnja bili preskupi, a problem je bila i zahtjevna instalacija.

Odluka o prekidu ovog programa pokazuje promjenu smjera u Amazonovoj strategiji robotike, ali i naglašava jaz između brzog napretka umjetne inteligencije u softveru i njene sporije primjene u fizičkom svijetu. Jasno je kako će Amazon, kao i brojne druge kompanije nastaviti s razvojem robotike te da ćemo s vremenom viđati sve više naprednih robota koji će raditi različite poslove (ne samo u skladištima), no do tog trenutka je ipak nešto duži put koji će biti pun izazova i potencijalnih problema.

Izvor: Tech Spot



