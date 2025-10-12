Dok je tama prelazila preko Sjeverne Amerike tijekom potpune pomrčine Sunca 8. travnja 2024. godine, znanstvenici su svjedočili ne samo nebeskom prizoru nego i izvanrednoj reakciji ptica na taj događaj. Ta pomrčina, protegnuta 4000 kilometara od pacifičke obale Meksika kroz Teksas pa sve do Kanade, nakratko je pretvorila dan u noć, a mnoge su ptice nakon toga reagirale kao da je svanuo novi.

Znanstvenici sa Sveučilišta Indiana i Sveučilišta Ohio Wesleyan vodili su dosad najopsežnije istraživanje o tome kako ptice reagiraju na pomrčine Sunca. Svjetlo je jedna od najsnažnijih sila koje oblikuju ponašanje ptica, a čak i četverominutna "noć" bila je dovoljna da mnoge vrste počnu djelovati kao da je jutro ponovno stiglo. To nam govori koliko su neke ptice osjetljive na promjene svjetla, izjavila je za Reuters Liz Aguilar, doktorandica na Sveučilištu Indiana i glavna autorica studije objavljene u časopisu Science.

Na temelju ranijih istraživanja, većinom provedenih u laboratoriju, znamo da su promjene svjetla najvažniji signali koje živa bića koriste za određivanje svojih dnevnih ritmova, nadovezao se Dustin Reichard, profesor biologije na Sveučilištu Ohio Wesleyan i koautor studije.

Američki tim je postavio 14 snimača oko Bloomingtona u saveznoj državi Indiani, koji su zabilježili više od 100.000 ptičjih glasanja, analiziranih pomoću alata strojnog učenja radi prepoznavanja vrsta. Istodobno je gotovo 1700 volontera diljem Sjeverne Amerike putem aplikacije SolarBird poslalo 11.000 opažanja ponašanja ptica.

Od 52 dokumentirane vrste, njih 29 pokazalo je znatne promjene u vokalizaciji. Američki drozdovi pjevali su šest puta više nego inače, dok su šumske sove oglašavale četiri puta više nakon završetka pomrčine. Neke vrste, poput karolinskih grmuša, nisu reagirale uopće. Zapravo ima smisla da nisu sve vrste reagirale jednako. Svaka vrsta ima vlastite obrasce aktivnosti, energetske potrebe i osjetilne sposobnosti, istaknula je Aguilar na kraju.