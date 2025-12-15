Na području Grada Imotskog i pet okolnih općina započeli su radovi na izgradnji optičkih mreža koje će korisnicima na tzv. „bijelim“ adresama, a to su kućni brojevi i naselja s malom brzinom pristupa internetu, omogućiti širokopojasni pristup internetu.

To uključuje brzine od minimalno 100Mbit/s, koje je moguće nadograditi do 1Gbit/s, a uz Imotski, na izgradnji optičkih mreža radi se i u općinama Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci.

Početak je to investicijske faze projekta razvoja širokopojasne infrastrukture vrlo velikih kapaciteta koju je, u suradnji s Općinom Zmijavci, pokrenuo Hrvatski Telekom kao odabrani operator na Javnom natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Plan je da radovi završe sredinom 2026. godine.

Projektom je obuhvaćeno 6.851 pred-definiranih tzv. „bijelih“ adresa na kojima se nalazi 7.181 potencijalnih korisnika.

Projekt je trenutno u fazi realizacije, radovi se izvode većim dijelom na spojnom dijelu mreže, a uskoro će započeti i izrada korisničkih priključaka. Svi građani čije su adrese obuhvaćene ovim projektom i zainteresirani su za izradu korisničkog priključka mogu iskazati svoj interes putem mail adrese eubb_zmijavci-interes@t.ht.hr, nakon čega će se zahtjev obraditi od strane odabranog operatora.

Izradom korisničkog priključka stvaraju se preduvjeti za uključenje korisničke usluge, bez ikakve financijske obveze za korisnike.

Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se korištenje javnih servisa kao što su e-Građani, e-škole, e-zdravlje. Istovremeno, velike brzine i dostupnost interneta pridonijet će daljnjem razvoju poduzetništva, a domaćem stanovništvu omogućit korištenje najnaprednijih digitalnih usluga. Uz to, stvaraju se i preduvjeti za digitalizaciju javne uprave što će pridonijeti optimizaciji troškova javne administracije.