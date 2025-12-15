Prije 6 godina Netflix je platio redatelju Carlu Rinschu i njegovoj kompaniji 44 milijuna dolara za snimanje SF serije White Horse, koja je kasnije preimenovana u Conquest. Dvije godine poslije toga, Rinsch je od Netflixa zatražio dodatnih 11 milijuna dolara kako bi mogao dovršiti snimanje.

Traženi novac mu je sjeo na račun, a nakon te uplate od 11 milijuna dolara njegov se vozni park proširio se na više skupih automobila. Rinsch, koji je najpoznatiji po filmu 47 Ronin, nakon toga je potrošio veliku svotu novaca i na brojne luksuzne proizvode, zbog čega se našao pod istragom policije.

Prema optužnici, novac koji je dobio preusmjerio je na više bankovnih računa i na kraju ga prebacio na osobni brokerski račun. Istražitelji su pratili trag novca i transakcija koristeći bankovne zapise, brokerske izvode te putem digitalne forenzičke analize. Pokazalo se kako se ovaj redatelj koristio tehnikom koja se često viđa u financijskim zločinima koji uključuju digitalnu imovinu, a ona uključuje slojevite bankovne transfere i brzu konsolidaciju sredstava na jedan račun.

Serija nikada nije isporučena

Jednom kada je sredstava prebacio na brokerski račun, počeo je s investicijama i kroz samo 2 mjeseca već je izgubio više od polovice od 11 milijuna dolara. Nakon toga se prebacio na kriptovalute te su istražitelji zabilježili “značajnu aktivnost” u platformama za trgovanjem kriptom i digitalnim novčanicima povezanim s ovim redateljem.

Zahvaljujući Netflixovom novcu, osim investicija, on je kupio Ferrari, čak 5 Rolls-Roycea, potrošio je više od 3,3 milijuna dolara na namještaj, antikvitete i, vjerovali ili ne - madrace, zatim je kupio skupi švicarski sat, dok se račun na njegovim karticama popeo na čak 1,7 milijuna dolara.

S obzirom na to da Rinsch nije uspio ispuniti zadanje produkcijske ciljeve, Netflix je još 2021. otkazao Conquest i otpisao svih 55 milijuna dolara koje je platio za tu seriju, pri čemu treba naglasiti da od Rinscha nisu dobili nazad niti centa. Zbog svega navedenog osuđen je za prevaru putem interneta i transakcije s nezakonito stečenom imovinom te mu prijeti do čak 90 godina zatvora.

