OpenAI priprema značajnu nadogradnju ChatGPT-a koja će njihovom popularnom chatbotu omogućiti sofisticiraniju obradu tema "za odrasle".

Fidji Simo, izvršna direktorica za primjene u OpenAI-ju, potvrdila je da bi ChatGPT s “režimu rada za odrasle” trebao postati dostupan u prvom tromjesečju 2026. godine, no lansiranje je uvjetovano uspješnošću novog sustava za procjenu dobi korisnika, piše portal Tech Radar.

Taj se model prvo mora pouzdano dokazati u prepoznavanju je li osoba mlađa od osamnaest godina i automatski primijeniti odgovarajuće sadržajne filtre, prije nego što se navedena značajka aktivira.

OpenAI odbacuje jednostavne metode propoznavanja dobi korisnika, poput poruke “potvrdite svoju dob” za osjetljive sadržaje, jer smatraju da interaktivna umjetna inteligencija zahtijeva naprednije mjere zaštite od tradicionalnih internetskih pristupa. Umjesto toga tvrtka trenira model da na temelju ponašanja i konteksta u razgovoru zaključi vjerojatnu dob korisnika. Do trenutka kad ta tehnologija ne postane pouzdana, sadržaji namijenjeni odraslima u ChatGPT-u ostaju blokirani.

Pojava glasina o verziji ChatGPT-a "za odrasle" nije iznenađenje, s obzirom na slične eksperimente u industriji, primjerice xAI-jev ograničeni model Grok. Simo je time službeno potvrdila spremnost OpenAI-ja da ponudi zrelije mogućnosti uz jasno definirane sigurnosne i pravne okvire.

Prema izjavama Sam Altmana i drugih čelnika, svrha funkcije za odrasle možda neće biti fokusirana isključivo na eksplicitne materijale, već na mogućnost razgovora o temama koje trenutni filtri ChatGPT-a smatraju neprikladnima za opću publiku.

Procjena dobi temeljem ponašanja nosi rizike pravnih i poslovnih posljedica ako se ne provodi pouzdano i točno, osobito u kontekstu sve strožih globalnih propisa o provjeri dobi na internetu. OpenAI očekuje da će ta funkcija povećati iskustvo korisnika, potencijalno poticati pretplate na napredne verzije i otvoriti novu fazu u razvoju prilagođenih AI iskustava.