Započela je provedba dvogodišnjeg EU-ova projekta tehničke pomoći DICE, u kojem Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) sudjeluje s nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja iz još 14 država članica Europske unije, objavila je u srijedu Agencija.

Cilj projekta je jačanje digitalnih kapaciteta nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kroz sveobuhvatan i praktično usmjeren program osposobljavanja, prilagođen različitim razinama digitalne pismenosti.

Projekt odgovara na sve veći utjecaj umjetne inteligencije, znanosti o podacima i digitalnih tehnologija na provedbu prava tržišnog natjecanja.

Sudjelovanjem u projektu AZTN sustavno razvija i modernizira svoje stručne, analitičke i institucionalne kapacitete radi učinkovitog suzbijanja protutržišnih ponašanja u sve složenijem digitalnom okruženju.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj vještina potrebnih za analizu algoritamskih poslovnih modela i tržišne snage temeljene na podacima.

Projekt obuhvaća modularne obrazovne programe, mrežne tečajeve (MOOC), hibridne edukacije, radionice i praktične laboratorije, kao i model "osposobljavanja edukatora“.

Kroz ovu inicijativu, AZTN, kako su naveli, aktivno doprinosi jačanju učinkovite primjene pravila tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu EU-a.

Projekt je usklađen s ključnim europskim politikama, uključujući Akt o digitalnim tržištima, Akt o digitalnim uslugama i Akt o umjetnoj inteligenciji.

Dugoročno, provedba projekta “DICE” doprinijet će većoj pravnoj sigurnosti, snažnijoj zaštiti tržišnog natjecanja te koristiti poduzetnicima i potrošačima u Hrvatskoj i EU, objavila je ATZN na svojim internetskim stranicama.