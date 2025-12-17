OpenAI je unaprijedio sposobnosti generiranja slika u okviru ChatGPT‑a, uvođenjem novog modela GPT Image 1.5. Taj novi sustav, prema najavi, radi do četiri puta brže od svog prethodnika te se temelji na točnijem izvršavanju uputa i pouzdanijem uređivanju slika, piše portal Tech Radar. Nadogradnja je nastupila ubrzo nakon predstavljanja modela ChatGPT 5.2, koji je unaprijedio širu funkcionalnost samog OpenAI-jeva chatbota.

OpenAI je u predstavljenoj izjavi naglasio da je novi alat ChatGPT Images ozbiljno kreativno sredstvo s rezultatima na profesionalnoj razini. Pritom su pojasnili da, unatoč ograničenjima umjetne inteligencije, alat djeluje poput visoko razvijenog vizualnog produkcijskog studija kojim upravlja netko tko razumije običan jezik, bez potrebe za dodatnim alatima.

ChatGPT IMages tako sada služi kao središnje mjesto za izradu i uređivanje vizuala. U tom su modulu dostupni unaprijed izrađeni filtri te odabiri temeljeni na aktualnim trendovima. Osim toga, postoje predlošci koji omogućuju generiranje ili uređivanje slika bez unošenja teksta, primjerice odabirom opcija poput "izgled retro časopisa" ili "futuristički stilizirana hrana".

Model je poboljšan i u drugim detaljima pa tako može proizvesti gušći tekst bez gubitka njegova smisla, prikazati skupinu lica bez nepravilnosti te može pratiti elemente slike kroz više izmjena bez da neželjeno mijenja ostale dijelove slike. Raniji modeli često su se zbunjivali kod lančanih uputa ili preklapajućih zahtjeva.

Također, nova verzija omogućuje kombiniranje i transformaciju slika. Tako je moguće tražiti ChatGPT Images da spoji stilove, prebaci određeni dio jedne slike na drugu ili izdvoji samo jedan element i prenese ga u novo okruženje.

Ništa nije savršeno

No unatoč napretku, OpenAI priznaje da alat nije bez pogrešaka te da ponekad neke izlazne slike promaše smisao ili prevedu izraz previše doslovno. Međutim, u priopćenju tvrtke se tvrdi da su takvi slučajevi iznimka, a ne pravilo.

Proširenje suradnje sa softverskim platformama također idu naprijed. Adobe je najavio integraciju programa Photoshop i Acrobat unutar ChatGPT‑a, što bi omogućilo da korisnik dizajnira vizual u ChatGPT‑u, a zatim ga dodatno doradi unutar Photoshop‑a, bez izlaska iz istog sučelja.

Iako ChatGPT Images ima konkurenciju poput Google Geminija i Midjourneyja, njegova pristupačnost potrošačima znači da mnogi korisnici mogu birati ovaj sustav za generiranje novih vizuala, primjerice poboljšanje LinkedIn‑ovih fotografija profila, prije korištenja drugih alata.

Najoptimističnija interpretacija nadograđenog ChatGPT Images jest da je visoka kvaliteta vizualne kreativnosti sada dostupna bez potrebe za tehničkim znanjem ili skupim softverom. S tim dolaze i ozbiljna pitanja o tome koliko je generirani sadržaj doista izvoran te koliki utjecaj takvi alati imaju na profesionalce u kreativnim industrijama. Sve veća upotreba ChatGPT‑a postavlja i pitanje što u današnje vrijeme umjetne inteligencije znači stvoriti nešto samostalno?