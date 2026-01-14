Jedna od najpopularnijih aplikacija za roditelje čija djeca koriste pametne telefone koji rade na Androidu jest Family Link. Putem te aplikacije može se kontrolirati način na koji dijete koristi uređaj - određuje se vrijeme kada djeca mogu koristiti telefon, postavlja se vremensko ograničenje korištenja, blokiraju aplikacije, prati lokacija i slično.

Zahvaljujući Family Linku roditelji ipak mogu koliko-toliko pratiti što njihova djeca rade na telefonu, iako često popuste pa im produže vrijeme korištenja ili im dopuste korištenje aplikacija i igara koje nisu za njihovu dob.

Djeca sama odlučuju o nadzoru

Ta kontrola, naravno, nije vječna, a ne traje niti do njihove punoljetnosti. Iz Googlea smatraju da djeca mogu sama odlučivati o svojim postupcima na telefonima i kontrolirati svoje aplikacije i vrijeme koje provode na telefonima kada navrše određene godine. U većini zemalja to je 13 godina, no postoje i iznimke (npr. u Hrvatskoj, kao i nekim drugim europskim zemljama, ta je dobna granica postavljena na 16 godina).

Kada se dosegne ta dob, Google djeci daje mogućnost potpuno samostalne kontrole i upravljanja svojim računom. Naravno, to je ono što sva djeca žele, no mnogi u biti nisu svjesni te mogućnosti.

Kako bi toga postali svjesni, Google im može poslati e-mail s obavijesti o promjenama na svom računu kada navrše 13 godina i upravo se to dogodilo sinu predsjednice Instituta za digitalno djetinjstvo Melisse McKay. Nešto prije nego što je navršio 13 godina on je dobio mail od Googlea u kojem ga je kompanija obavijestila da će uskoro moći isključiti roditeljski nadzor svog računa.

McKay se razbjesnila kada je vidjela taj mail te je udarila po Googleu zbog, kako je to naglasila, alarmantnog zadiranja u roditeljski autoritet.

Odluka treba biti na roditeljima, ne na platformama

Smatra kako je ta Googleova praksa iznimno uznemirujuća te da ta tvrtka ne bi trebala poticati djecu u zaobilaženju roditeljskog nadzora. Tim potezom, naglasila je, prekoračili su granice koje bi trebale ostati čvrsto unutar obitelji i takav ton poruke roditelje prikazuje kao prepreku, a ne kao skrbnike i zaštitnike, dok se digitalne platforme postavljaju kao novi autoritet u dječjim životima.

Kaže kako je riječ je o ponašanju koje postavlja ozbiljna etička pitanja o načinu na koje tehnološke tvrtke komuniciraju s maloljetnicima te pozvala korporacije da se ne miješaju u odluke koje direktno utječu na digitalnu eksponiranost i dobrobit djece. Odluka o tome treba biti isključivo na roditeljima, a ne na platformama.

Svoje iskustvo podijelila je na LinkedInu, a u komentarima na toj društvenoj mreži brojni su roditelji napisali da su i njihova djeca primila slične mailove te su također kritizirali Googleov potez.

Izvor: Livemint