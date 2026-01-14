Samsung je još 2019. predstavio svoj prvi preklopni telefon, a u posljednjih sedam godina tehnologija i hardver ostvarili su veliki napredak. Ipak, usprkos napretku i velikim ulaganjima, tijekom svih tih godina i dalje nije riješen jedan od najvećih problema ove kategorije uređaja - nabor na ekranu na kojem se on otvara i zatvara.

No čini se kako stvari ipak napreduju u pravom smjeru te budućnost donosi telefone s preklopnim ekranima na kojima taj nabor neće biti vidljiv. Prve informacije o takvim ekranima pojavile su se još ranije, ali ne za Samsungove telefone, već za prvi preklopni iPhone koji očekujemo za devet mjeseci. Apple je sve ove godine čekao s predstavljanjem svog prvog preklopnika, prvenstveno upravo zbog nesavršenog ekrana, ali navodno je taj problem riješen pa iPhone Fold neće imati tih problema.

Problem je - cijena

No prije tog telefona, Samsung će predstaviti i novu generaciju Galaxyja Z Fold i, prema glasinama koje su se mrežom proširile ovaj tjedan, to bi trebao biti prvi preklopnik južnokorejske tvrtke koji neće imati vidljivi nabor na ekranu.

Kako bi to ostvarili, Samsung planira implementirati novu tehnologiju za ekran na ovom telefonu. Umjesto slojevitog OLED panela kakav se do sada koristio, Samsung Display za novi zaslon priprema promjene u optičkom prozirnom ljepilu koje drži materijale panela zajedno, što čini zaslon manje krutim i smanjuje nabore, objasnili su na stranici 9to5 Google. Zahvaljujući tim promjenama, ekran bi trebao izgledati manje-više kao i klasični ekrani pametnih telefona.

Treba naglasiti kako u Samsungu ipak još nisu u potpunosti sigurni da će na kraju implementirati ovu tehnologiju u ekran nadolazećeg modela Fold. Naime, postoji jedan problem, a to je - cijena. Odluku o tome hoće li se odlučiti na ovu skuplju varijantu Galaxyja Z Fold 8 koja će imati ekran bez nabora trebali bi donijeti tijekom prvog kvartala ove godine, znači nešto prije početka proizvodnje ovog telefona.

Kako smo pisali ranije, ovu godinu na tržištu pametnih telefona (kao i drugih uređaja potrošačke elektronike) obilježit će poskupljenja zbog nedostatka i poskupljenja memorije tako da bi i bez primjene nove tehnologije za bolji ekran, troškovi proizvodnje Samsungova preklopnog telefona mogli porasti. Ako dio tih poskupljenja kompanija prebaci na kupce, to znači da možemo očekivati porast cijene ovog ionako već prilično skupog telefona.

Izvor: 9to5 Google