Ono što je Musk htio, to je napokon i dobio. Izvršni direktor Tesle prijetio je napuštanjem kompanije ako mu se ne odobri paket plaće čija bi vrijednost mogla doseći nestvarnih bilijun dolara, a iako svi dioničari nisu bili za odobrenje tog paketa, većina je Musku ipak pokazala palac gore.

Zadovoljan ovim ishodom, tijekom sastanka s dioničarima na kraju je i zaplesao i još jednom dokazao kako se bolje snalazi u ulozi direktora, nego plesača (i političara). S odobrenjem ovog paketa plaća, Musk je naglasio kako za Teslu počinje ne samo novo poglavlje, već se otvara potpuno nova knjiga.

Izazovan put do bilijuna

No put do bilijuna neće biti jednostavan i trebat će s Teslom ostvariti jako puno toga. Ako se želi dokopati obećanih stotina milijuna novih Teslinih dionica kompanija će morati isporučiti 20 milijuna automobila i milijun robota, broj pretplata na FSD trebao bi doseći 10 milijuna, broj Teslinih robotaksija na cestama trebao bi se popeti na milijun, dok bi profit kompanije trebao porasti na 400 milijardi dolara. Tržišna vrijednost Tesle trebala bi porasti sa sadašnjih 1,4 na čak 8,5 bilijuna dolara. Prilično ambiciozni planovi za koje Musk i Tesla imaju 10 godina kako bi ih ostvarili.

U centru tih ambicioznih planova je - robotika. O važnosti robota Optimus, koji bi prvo trebao dobiti značajnu ulogu u tvornicama, a nakon toga i u brojnim kućanstvima, Musk je pričao više puta. Prema njemu, upravo su autonomni humanoidni roboti ključni za budućnost Tesle i na uspjehu na ovom tržištu on temelji budući rast kompanije i ostvarenje ranije spomenutih ciljeva.

Pogledajmo gdje je Muskova glava, komentirao je poznati analitičar Gene Munster te naglasio vizija te nove Tesline knjige počinje s Optimusom: Još nije spomenuo automobile, FSD i robotaksije, napisao je na X-u tijekom konferencije Munster. Musk je naknadno ipak spomenuo FSD, no fokus je tijekom većine konferencije ipak bio na robotima Optimus.

Izvor: BBC