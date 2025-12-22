Anna's Archive, grupa koja je najpoznatija po izradi sigurnosnih kopija knjiga i istraživačkih radova, objavio je kako je kopirao gotovo cijeli Sportify.

U službenoj objavi na blogu, tvrde da su arhivirali metapodatke 256 milijuna pjesama i audio datoteke 86 milijuna pjesama. To pokriva oko 99,6 posto svih Spotifyjevih datoteka. Ne samo to, nego su objavili da će datoteke objaviti kao torrente grupirane po popularnosti.

To je prva svjetska „arhiva za očuvanje“ glazbe koja je potpuno otvorena (što znači da je svatko s dovoljno prostora na disku može lako dijeliti), s 86 milijuna glazbenih datoteka, stoji u službenoj objavi.

Iako nisu išli u detalje kako su to napravili, naveli su kako su "otkrili način kako kopirati Spotify" te su pokreuli misiju "izgradnje glazbene arhive koja će prvenstveno biti fokusirana na očuvanje".

Naime, tvrde da su popularne pjesme dobro pohranjene i očuvane, ali da bi se veliki dijelovi manje poznate glazbe mogli izgubiti ako platforme za streaming glazbe (poput Spotifya) prestanu s djelovanjem.

Spotify je odličan početak za očuvanje povijesti moderne glazbe, dodali su čime sugeriraju da bi se isto moglo dogoditi i drugim streaming servisima.

"Arhiva" je teška oko 300 TB i obuhvaća sve što je objavljeno na Spotifyju do srpnja 2025.

Iako bi se nekome moglo činiti kao izvrsna ideja, ovo što je Anne's Archive napravio daleko je od legalnog.

Spotify većinu glazbe na svojoj platformi licencira od diskografskih kuća i nositelja prava pod vrlo strogim uvjetima. Masovno preuzimanje glazbenih datoteka i njihovo širenje putem torrenta definitivno krši zakon o autorskim pravima, ali i Spotifyjeve uvjete pružanja usluge. Bez obzira na to kako "plemenite motive" imali u Anna's Archive.

U prijevodu, to što je napravljeno zapravo je krađa.

Istragom neovlaštenog pristupa utvrđeno je da je treća strana prisvojila javne metapodatke i koristila nezakonite taktike za zaobilaženje DRM-a kako bi pristupila nekim audio datotekama platforme. Aktivno istražujemo incident, poručili su iz Spotifyja za Android Authority.

Preostaje vidjeti kako će Spotify i diskografske kuće reagirati na ovaj potez, kao i na daljnje dijeljenje, ali sigurno neće samo tako pustiti Anna's Archive da dijele glazbu putem torrenta.