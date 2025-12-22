Lauren Britt vjerojatno je brzo zaboravila na muškarca s kojim je razgovarala na aerodromu čekajući let za Boston. On joj se obratio, razmijenili su nekoliko riječi i svatko je krenuo svojim putem. A onda je Lauren dobila poruku od brata koji joj je poslao link na objavu na Instagramu na kojoj ona priča s tim muškarcem.

Dok su razgovarali, on nije imao telefon u ruci s kojim bi je snimao, no na sebi je nosio - naočale. Lauren nije imala pojma kako nije riječ o običnim naočalama, već o modelu na kojem su zajedno radili Ray-Ban i Meta. Takve naočale imaju ugrađenu kameru, mikrofon i zvučnike te se putem njih sadržaj može snimati i dijeliti. I upravo je Metine naočale koristio neznanac s aerodroma kada je razgovarao s Lauren i kada ju je potajno snimao. Ona je objavila video na TikToku u kojem je komentirala ovu, za nju, prilično šokantnu situaciju te je upitala sve pratitelje: Je li ovo jezivo? Nikada nije pitao.

Veliko narušavanje privatnosti

Gledatelji videa bili su jednako šokirani. Ovo je takvo narušavanje privatnosti, naočale su strašnije od umjetne inteligencije, dok je jedna žena komentirala kako više neće razgovarati s muškarcima koji nose naočale.

Problem s tajnim snimanjem s pametnim naočalama pojavio se još prije više od 10 godina, nakon što je Google predstavio svoje prve naočale s kamerom. Kako se broj njihovih korisnika povećavao, rastao je i otpor prema njima pa su u sve većem broju kafića, restorana i slično zabranjene. U nekim slučajevima čak je bilo i fizičkih nasrtaja na osobe koje su nosile Googleove naočale, a vlasnici Google Glassesa dobili su i nepopularan naziv - glassholes.

Google je u međuvremenu odustao od takvog gadgeta (iako nove glasine kažu da nakon dugo godina pripremaju novi model), no pametne i AI naočale u posljednje su vrijeme postale zanimljive brojnim tehnološkim kompanijama. Snapchat i Meta su predstavili takve modele, a na njima navodno radi i Apple.

Dok takve naočale svakako mogu biti korisne jer putem njih možete dobiti obavijesti s telefona (bilo putem zvučnika ili putem ekrana), a na malim ekranima prikazuju se informacije o navigaciji i slično, takve naočale donose i veliki problem privatnosti.

Lauren nije prvi, niti jedini slučaj takvog grubog narušavanja privatnosti te na NY Postu podsjećaju i na slučaj iz Australije. Jedna žena iz Sydneya razgovarala je s nepoznatim muškarcem koji ju je, bez njena znanja, snimao i na kraju objavio na društvenim mrežama. Ona je vidjela da on nešto radi s naočalama, no nije mislila da je aktivirao snimanje, već da ih je namještao. Kada se taj video proširio mrežom, komentirala je kako se osjećala povrijeđeno, poniženo i zgađeno.

S obzirom na to da je ova industrija još u svojim počecima te u budućnosti možemo očekivati velik rast popularnosti takvih naočala, čini se kako novi veliki problemi za privatnost, koja ionako skoro da više ne postoji, tek počinju.

Izvor: NY Post