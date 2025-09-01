Početkom prošlog desetljeća Google je predstavio svoje prve pametne naočale za koje su novinari bili uvjereni da predstavljaju budućnost tehnološkog tržišta. Ipak, pokazalo se kako ljudi nisu spremni za takav gadget jer, osim što izgleda čudno, nikome se nije svidjelo što imaju integriranu kameru, što su smatrali katastrofom za privatnost. Ubrzo nakon što su se pojavile, restorani i kafići su uveli zabrane nošenja takvih naočala, a neke su osobe čak i napadnute jer su ih nosile.

Nakon svega, Google se povukao s tog tržišta i godinama su se pojavljivali samo nekakvi konceptni uređaji koji nisu bili namijenjeni potrošačima, da bi se situacija posljednjih godina ponovno promijenila kada su Snap i Meta (u suradnji s Ray-Banom, a naknadno i s Oakleyem) predstavili svoje modele naočala s kamerama.

Gadget budućnosti

Dizajnom se te naočale ne razlikuju previše od klasičnih sunčanih naočala, no također dolaze s integriranim kamerama, a sadržaj koji snimaju može se brzo i jednostavno objaviti na društvenim mrežama. Zuckerberg, kao i neki drugi tehnološki stručnjaci vjeruju kako bi upravo pametne naočale mogle biti gadgeti budućnosti koji će zamijeniti pametne telefone te ulažu veliki novac u njihov razvoj.

No postoji i jedan problem. Generacija Z, mladi ljudi koji su odrasli u digitalnom okruženju i prihvaćaju sve tehnološke novotarije, nisu previše oduševljeni s pametnim naočalama. Problem je - privatnost. Iako je riječ o generaciji koja cijeli svoj život snima, objavljuje na društvenim mrežama i često prenosi uživo, ideja o naočalama s kamerom koja ih može snimati bez njihova znanja, nije im dobro sjela.

Rasprava o pametnim naočalama i privatnosti nedavno je eskalirala na TikToku nakon što je jedna korisnica posjetila salon ljepote gdje se depilirala. Dok je bila na tretmanu, zaposlenica je cijelo vrijeme nosila Meta Ray-Ban naočale, što znači da ju je mogla snimati tijekom depilacije. Iako je zaposlenica tvrdila da su baterije na naočalama prazne, ova je situacija izazvala veliku raspravu na TikToku jer se pokazalo da zaista više nikada ne može biti sigurni snima li nas netko bez našeg znanja i hoće li neka takva možda i neugodna snimka završiti na internetu.

Ograničenja je moguće zaobići

Metina glasnogovornica Maren Thomas u jednom je intervjuu za The Washington Post naglasila kako se, kada je kamera aktivna, na njihovim naočalama aktivira signalno svjetlo, a deaktiviranjem svjetla krši se korisnički ugovor s Metom. Ipak, nije htjela razgovarati o problemima s privatnosti koje bi mogle uzrokovati takve naočale.

Na TechSpotu naglašavaju kako se danas na mreži mogu pronaći upute kako zaobići sigurnosnu zaštitu i isključiti signalno svjetlo tako da, iako ograničenja postoje, ona nisu garancija privatnosti.

Usprkos tome, u Meti mogu biti itekako zadovoljni s potražnjom za njihovim naočalama te se očekuje da će do kraja ove godine prodati četiri milijuna naočala, dok je prodaja prošle godine iznosila 1,2 milijuna.

