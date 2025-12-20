Dok mi na Zemlji još uvijek skeptično gledam prema autonomnim robotaksijima i raspravljamo o stupnju autonomije u automobilima, NASA je na Marsu napravila puno veće korake.

Rover Perseverance koji istražuje krater Jezero i prikuplja uzorke površine Marsa za slanje na Zemlju, obara rekorde u autonomnoj vožnji na drugom planetu.

Kako su pojasnili iz NASA-e, znanstvenici odabiru odredište za Perseverance, ali sustav i navigacijski softver rovera određuju njegovu stvarnu putanju.

Inženjeri u Laboratoriju za mlazni pogon (JPL) pomno planiraju svaki dan aktivnosti rovera na Marsu. Ali nakon što on počne voziti, prepušten je sam sebi i ponekad mora reagirati na neočekivane prepreke na terenu, pojasnili su iz NASA-e.

To u praksi znači da rover sam procjenjuje je li neki kamen bolje pregaziti ili zaobići, odnosno kojim putem krenuti ako naiđe na preveliku prepreku.

Upravo je zato njego uspjeh još impresivniji. Naime, NASA je objavila da je Perseverance uspio tijekom četiri sata i 24 minute prijeći nešto više od 400 metara, što je najveća udaljenost koju je bilo koji istraživač Marsa prešao u jednom marsovskom danu.

Više od 90 posto putovanja misije Perseverance oslanjalo se na autonomnu vožnju, što je omogućilo brzo prikupljanje raznolikih uzoraka, rekao je Hiro Ono, istraživač autonomije u JPL-u.

Tijekmo svojih pet godina lutanja po Crvenom planetu, Perseverance je prošao više od 40 kilometara, a znanstvenici se nadaju da u njemu ima snage za još barem 25.

Kako ljudi u budućnosti budu putovali na Mjesec, pa čak i na Mars, autonomna vožnja na velike udaljenosti postat će sve važnija za istraživanje tih svjetova, rekao je Ono.

Pred Perseverancem je napuštanje Margin Unita, područja u kojem je tražio tragove života i odlazak u Lac de Charmes, u kojem se znanstvenici nadaju da bi mogao pronaći konkretne tragove vode.