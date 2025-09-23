Nedavno je počela nova školska godina, a prvog dana škole mnogi su roditelji na društvenim mrežama objavili fotografije svojih najdražih sa školskim torbama na leđima. Iako stručnjaci za sigurnost i privatnost konstantno upozoravaju roditelje da nije pametno objavljivati fotografije svoje djece na Facebooku, Instagramu i drugim mrežama, dio roditelja odmahuje rukom na takve savjete i smatraju da takve nevine fotografije ne mogu imati negativne posljedice.

To su smatrali i neki roditelji iz Velike Britanije koji su povodom prvog dana škole na Instagramu objavili fotografije svojih djevojčica u školskim uniformama. Ono što znali jest da Meta javne objave može iskoristiti kao promotivne objave koje će se pokazivati drugim korisnicima na Instagramu. A upravo se to dogodilo nekim roditeljima koji su objavili fotografije svojih najdražih te su se slike njihove djece prikazale uz promotivnu objavu za Metinu drugu mrežu Threads.

Slike djevojčica u haljinama prikazivale se starijim muškarcima

Ono što je naročito šokantno jest da su se takve fotografije - dakle, djevojčica u školskim uniformama koje nose haljine na gole noge ili čarape prikazale brojnim starijim muškarcima. Riječ je o djevojčicama od kojih su neke imale samo 13 godina, svima su bila prikazana lica, a nekima i imena te na tim fotografijama nije bilo dječaka, već su prikazane samo slike s djevojčicama.

Jedan 37-godišnjak koji je htio ostati anoniman nije mogao vjerovati što mu Meta nudi u obliku promocije te je ostao šokiran s takvim oglasom. U razgovoru s novinarima The Guardiana, objave je opisao kao namjerno provokativne te smatra da se s njima iskorištavaju djeca i obitelji koje su uključene.

Kada su roditelji saznali za to, bili su šokirani.

Kada sam saznao kako je njena slika iskorištena na način na koji se činio seksualiziran od tako velike kompanije za promociju njihova proizvoda, osjećao sam se odvratno, komentirao je otac jedne od djevojčica. Isto smatra i majka jedne druge djevojčice koja je razgovarala s novinarima The Guardiana: To je apsolutno odvratno. Ona je maloljetnica. Njene objave na Metinoj društvenoj mreži prati 267 osoba, no objava s njenim djetetom u školskoj uniformi privukla je skoro 7 tisuća pregleda (većinom od osoba koje je ne prate). Ono što je posebno zabrinjavajuće jest što je oko polovice pregleda bilo od osoba starijih od 44 godine, a 90 posto su muškarci.

Tko je odgovoran za stvaranje te reklame za Threads koja koristi dječje fotografije za promociju platforme za starije muškarce, upitala se.

U Meti kažu da nema kršenja pravila

A odgovorna je Zuckerbergova kompanija Meta u kojoj s ovom situacijom ne vide neki problem. Naime, prema pravilima ove tvrtke, javne objave korisnika mogu se iskoristiti kao promotivne objave, a kako je u ovom slučaju riječ o objavama punoljetnih korisnika, time se ne krše pravila. Naglašavaju kako se kao promocija ne koriste objave maloljetnika, kao niti osoba koje imaju privatne profile te da korisnici imaju kontrolu nad alatima za preporuku.

Iako su u ovim slučajevima prikazane maloljetnice, riječ je o objavama punoljetnih korisnika. Roditelji koji su ove fotografije objavili nisu imali pojma kako se one mogu iskoristiti za promociju te se kontaktirali britansko regulatorno tijelo Ofcom upozorivši ih kako kompanije ne smiju prikazivati seksualizirane fotografije djece nepoznatim muškarcima.

Prema zastupnici u Zastupničkom domu i aktivistici za dječja prava na internetu Beeban Kidron, to je nisko čak i za Metu, odnosno Zuckerberga koji su se već više puta našli na udaru kritika jer su profit svoje kompanije stavili ispred sigurnosti djece, što se najbolje pokazuje i u ovom slučaju.

Ova situacija također pokazuje kako bi i roditelji napokon trebali shvatiti da na internetu vrebaju mnoge neočekivane opasnosti te da je bolje, umjesto javno i na društvenim mrežama, fotografije svoje djece slati rodbini i prijateljima putem komunikacijskih platformi.