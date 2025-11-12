WhatsApp priprema veliku promjenu za svoju platformu. Dok je trenutačno za njeno korištenje potreban telefonski broj, u budućnosti taj bi broj trebala zamijeniti korisnička imena - slično kao na Instagramu ili konkurentskom Telegramu. To bi značilo da za komunikaciju s drugim osobama putem ove platforme više s drugima ne bi trebalo podijeliti svoj broj telefona, što su dobre vijesti za privatnost.

Već smo pisali o tome kako će WhatsApp korisnicima omogućiti rezervaciju korisničkih imena, a prema novim informacijama objavljenim na stranici WA Beta Info, bit će moguće rezervirati ista imena koja već imate na Facebooku ili Instagramu. Time će se omogućiti unifikacija digitalnog identiteta na Metinim platformama, od čega bi naročito mogli profitirati kreatori i influenceri, kao i kompanije koje će se moći lakše pronaći na ovoj platformi.

Od sljedeće godine

Trenutačno je opcija rezervacije dostupna samo dijelu korisnika testne verzije, a očekuje se kako će svima biti dostupna tijekom sljedeće godine, pri čemu će prednost imati poslovni korisnici, tj. oni bi prvi mogli dobiti tu mogućnost.

Kako bi rezervirali svoje ime, korisnici će prvo putem centralnog sustava za povezivanje Metinih računa unijeti svoje postojeće korisničko ime na Instagramu i Facebooku, nakon čega će Meta provjeriti podatke i, nakon potvrde, to će se korisničko ime povezati s WhatsApp računom. Treba naglasiti kako ćete određeno korisničko ime moći rezervirati samo ako ga već koristite na Instagramu ili Facebooku, a ako netko drugi na tim platformama već koristi to ime, onda ga nećete moći rezervirati, odnosno upotrijebiti na WhatsAppu.

Kada opcija bude dostupna i kada korisnici odaberu svoja imena na WhatsAppu, više ih nećete morati kontaktirati upisivanjem telefonskog broja već upisivanjem korisničkog imena (@korisničkoime).

Izvor: WABetaInfo

