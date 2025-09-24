Meta je najavila novu opciju za WhatsApp koja će značajno olakšati komunikaciju za dio korisnika ove platforme. WhatsApp tako dobiva mogućnost direktnog prijevoda u porukama, grupnim porukama i kanalima. Ova opcija neće biti dostupna svima u isto vrijeme, već će na početku biti dostupna samo dijelu korisnika, a s vremenom će biti aktivirana i drugima.

Kada postane dostupna, ona neće omogućiti prijevod svih jezika, već ograničenog broja. Na telefonima koji rade na Androidu prijevod će biti dostupan na samo šest jezika poput engleskog, španjolskog, ruskog itd., dok će korisnici iPhonea moći prevoditi čak 19 jezika. Naravno, za očekivati je kako će se s vremenom ta brojka povećavati te da će WhatsApp podržavati nove jezike za prijevod.

Trenutačno je opcija prijevoda najavljena samo za Androide i Appleove telefone te nije poznato hoće li s vremenom biti dostupna i na webu, odnosno u aplikacijama za Windowse i Macove.

Poruke su i dalje šifrirane

Kada ova opcija postane dostupna, više nećete morati kopirati i onda u Google Translate ili neki drugi alat za prevođenje zalijepiti riječ ili rečenicu koju ne razumijete, već će biti dovoljno malo duže držati prst na toj poruci na ekranu i, nakon što se pojavi opcija “prevedi”, kliknuti na nju.

Korisnici imaju mogućnost odabrati jezik za prijevod te preuzeti jezični paket za buduću uporabu tako da se prevođenje odvija isključivo na samom uređaju, što znači da poruke ostaju šifrirane i WhatsApp ih ne može vidjeti, odnosno pročitati. Korisnici Androida imaju mogućnost aktivirati i opciju automatskog prijevoda za cijeli razgovor tako da će im se sve poruke u tom razgovoru prikazati na jeziku koji su odabrali, a ne na onome na kojem su poslane.

S više od 3 milijarde korisnika u više od 180 zemalja, uvijek radimo na tamo da naši korisnici ostanu blisko povezani, nevezano za to gdje se nalaze u svijetu. Ali shvaćamo da ponekad jezici mogu biti prepreka u obavljaju stvari ili izražavanju stvarnih osjećaja. Zato smo uzbuđeni što donosimo prijevode poruka na WhatsApp, kako bi mogli jednostavnije komunicirati na različitim jezicima, napisali su na službenom blogu ove tvrtke povodom predstavljanja opcije prijevoda.

