Ipak je moguće! Ova je opcija izluđivala korisnike WhatsAppa i mnogi su mislili da se ne može deaktivirati

Meta je jedna od kompanija koja želi dominirati na polju umjetne inteligencije te je svoj AI chatbot integrirala u najpoznatije proizvode. Korisnicima WhatsAppa, Messengera i Instagrama tako je odnedavno u njihovim aplikacijama i dostupan i chatbot Meta AI, a kao i ostali slični alati bazirani na umjetnoj inteligenciji, i MetaAI može generirati tekst, odgovarati na korisničke upite itd.

U WhatsAppu Meta AI se pojavljuje iznad ikone za početak razgovora kao plavi kružić, dok će isti kružić korisnici Messengera pronaći u prostoru za pretraživanje. Korisnici čak mogu dodati Metin chatbot u svoje razgovore upisujući @MetaAI te mu postaviti pitanja koja ih zanimaju.

Dok se nekima ova opcija pokazala korisnom te ponekad u komunikaciji zatraže pomoć od Metine umjetne inteligencije, mnogi su kritizirali plavi kružić, a mnoge je izluđivao te su pokušali pronaći način kako ga isključiti. No kako su prenijeli brojni tehnološki mediji - to nije moguće.

Ipak, iz Forbesa imaju dobre vijesti za sve one koji više ne žele gledati takav plavi kružić na svom WhatsAppu. Metinu umjetnu inteligenciju na ovoj popularnoj platformi moguće je izbrisati, onesposobiti i isključiti i to samo s jednim klikom. Da bi to napravili, potrebno je ići u opcije razgovora (bilo da je riječ o pojedinačnom ili grupnom) te među ponuđenim opcijama aktivirati “naprednu privatnost razgovora”.

Aktivacijom te opcije unutar poruka više se neće koristiti AI usluge prilikom upisivanje @Meta AI unutar razgovora.

Trenutačno nije dostupna svima

Dok je to svakako dobra vijest, loša vijest je da ta opcija još nije dostupna svima pa je tako niti mi nismo našli među ponuđenim opcijama unutar razgovora na WhatsAppu.

Onima kojima je ta opcija dostupan i aktiviraju je, nakon što unutar razgovora upišu @Meta AI pojavit će im se obavijest kako mogućnost korištenja Metine umjetne inteligencije nije dostupna unutar tog razgovora.

Pored isključivanja umjetne inteligencije, aktivacija opcije napredne privatnosti unutar razgovora omogućit će i izvoz povijesti razgovora, kao i automatsko preuzimanje medijskog sadržaja. Tu je opciju automatskog preuzimanja slika i videa moguće isključiti i bez spomenute opcije napredne privatnosti i svakako se preporučuje jer uvijek postoji mogućnost da bi neka fotografija ili video koju primite unutar pojedinačnog ili razgovora u grupama mogla sadržavati nekakav malware.

Tu je opciju možete pronaći u postavkama samog WhatsAppa gdje je potrebno ići na “Razgovori” i tu odznačiti “Spremi u fotografije”.