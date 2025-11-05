Nizozemska je jednostranim potezima zaoštrila krizu u svjetskim lancima nabave čipova, poručilo je kinesko ministarstvo trgovine u osvrtu na najnoviju epizodu spora oko kontrole nad Nexperijom i obustavu isporuke pločica njezinom kineskom ogranku.

Vlada u Den Haagu objavila je da je 30. rujna preuzela kontrolu nad domaćim proizvođačem čipova, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu, koji je tu kompaniju kupio 2018. od nizozemskog Philipsa.

Kina je pak 4. listopada odgovorila mjerama kontrole izvoza koje su domaćoj podružnici Nexperije i njezinim podizvođačima zabranile isporuke pojedinih komponenti i podsklopova.

Kineski ogranak Nexperije počeo je u međuvremenu ponovo slati čipove domaćim distributerima, sa zahtjevom o plaćanju u juanima, rekla su dva upućena izvora, signalizirajući osamostaljivanje od matične tvrtke.

Nizozemski ministar gospodarstva Vincent Karremans najavio je razgovor s predstavnikom kineske vlade kako bi se riješio spor.

Nexperia je pak prošli tjedan obustavila isporuku poluvodičkih pločica kineskoj podružnici.

"Razumni zahtjevi"

Odluka Nexperije o obustavi isporuka vafera Dongguanu poremetila je proizvodnju i izazvala turbulencije u globalnom lancu opskrbe poluvodičima, naglasio je u utorak na konferenciji za novinare glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine, prema izvješću Global Timesa.

Unatoč "ponovljenim razumnim zahtjevima" Kine nizozemska strana nije pokazala "konstruktivan" stav i umjesto toga dodatno je zaoštrila globalnu krizu u opskrbnom lancu pa bi trebala snositi punu odgovornost za posljedice, poručio je glasnogovornik kineskog ministarstva.

Kina je po njegovim riječima 1. studenog najavila izuzeća kako bi pomogla domaćem ogranku Nexperije da nastavi s opskrbom, ali Nizozemska i dalje nastupa jednostrano i nije poduzela nikakve konkretne korake kako bi se problem riješio, što će samo pogoršati negativan utjecaj na globalni lanac opskrbe poluvodičima.

Takav ishod ne žele ni Kina ni globalna industrija, podvukao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine.

Skraćeni rad

Dobavljač autodijelova Bosch objavio je pak u utorak da će zbog problema u nabavi čipova, uz Salzgitter, skratiti radno vrijeme i u pogonu u Ansbachu.

Prioritet su nam trenutno sve mjere koje su potrebne kako bismo pružali usluge našim kupcima i izbjegli ograničenje proizvodnje ili ga sveli na minimum, rekao je u utorak glasnogovornik njemačke tvrtke.

Međutim, nedovoljna opskrba komponentama za elektroničke dijelove izazvala je poremećaje u proizvodnji u pogonima u Salzgitteru i u Ansbachu pa je tvrtka za te dvije lokacije podnijela zahtjeve državi za nadoknadu dijela plaće radnika sa skraćenim radnim vremenom, potvrdio je glasnogovornik.

Prema odredbama Savezne agencije za rad (BAA), kompanije u Njemačkoj mogu u slučaju privremenog poremećaja u proizvodnji zatražiti od države nadoknadu dijela plaće radnika sa skraćenim radnim vremenom ako je najmanje trećini smanjena više od deset posto.

Država u takvim slučajevima kompanijama retroaktivno isplaćuje iznos koji odgovara 60 posto izgubljene neto plaće radnika, odnosno 67 posto za radnike s djecom, kako bi se spriječili otkazi.

Problemi u Portugalu

Bude li potrebno, taj bi program u Salzgitteru mogao obuhvatiti nekih 300 do 400 radnika, od njih približno 1.300. U pogonu u Ansbachu vrijedio bi za nekih 650 radnika, od njih oko 2.500.

U tvornici u Salzgitteru fleksibilno reagiramo na prilagodbu proizvodnje. To znači da možemo iskoristiti prokušani instrument skraćenog radnog vremena, po kriteriju potražnje, i podnijeli smo odgovarajuću prijavu" državnoj agenciji za rad, stoji u priopćenju tvrtke od ponedjeljka.

Uz njemačke pogone, uska grla utječu i na Boschov pogon u portugalskom gradu Bragi gdje otprilike 2.500 radnika, od njih ukupno oko 3.300, s vremena na vrijeme radi skraćeno ili je na dopustu zbog prilagodbe proizvodnje.