Otkako je OpenAI predstavio svoj veliki jezični model i chatbot ChatGPT, Microsoft usko surađuje s njima. Toliko usko da je uložio čak 13 milijardi dolara ne bi li mogao koristiti ChatGPT u svojim proizvodima.

To je Microsoftu omogućilo status partnera i dostup naprednoj tehnologiji koju OpenAI razvija. No, OpenAI svoje proizvode nudi i drugim tvrtkama i običnim korisnicima, pa se Microsoft okrenuo vlastitim snagama i razvio svoj AI model.

Excited to share our first @MicrosoftAI in-house models: MAI-Voice-1 and MAI-1-preview. Details and how you can test below, with lots more to come⬇️ pic.twitter.com/LtL2YmzuTv — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) August 28, 2025

Tako su prošli tjedan pokrenuli vlastiti interni model umjetne inteligencije pod nazivom MAI-Voice-1. Iako se radi o testnom modelu generiranja govora, koji je namijenjen internom testiranju, šira javnost moći će isprobati njegovu "slabiju" verziju, MAI-1-preview u sklopu LMArene.

Prema informacijama iz Microsofta, MAI-Voice-1 može generirati minutu zvuka za manje od sekunde, a već pokreće Microsoftove značajke poput Copilot Daily i Podcast, koje daju sažetke vijesti u obliku audio isječka generiranog umjetnom inteligencijom i personaliziranog u stilu podcasta.

Najavili su kako će početi s uvođenjem MAI-1-previewa u svoj Copilot chatbot kako bi dobio povratne informacije i od običnih korisnika.

Uspiju li razviti svoj AI model do razine kojom može konkurirati OpenAI-ju i drugim AI tvrtkama, Microsoft bi se mogao vratiti u AI utrku. A čini se kako će to biti nužno, žele li preživjeti na sve kompetitivnijem tržištu.