Kada priroda udari, pitanje nije samo gdje, nego tko će najviše biti pogođen, no Googleov Earth AI želi dati odgovor i na to pitanje. Google navodi da njihova najnovija nadogradnja Earth AI sustava saada može unaprijed prepoznati, i katastrofu, i one koji će biti najteže pogođeni.

Google je najavio proširenje svoje geoprostorne tehnologije, spajajući Gemini AI model s desetljećima prikupljenim meteorološkim, satelitskim i demografskim podatacima. Sustav povezuje ekstremne vremenske nepogode s ljudskom izloženošću, kako bi predvidio koje bi zajednice mogle pretrpjeti najteže posljedice, primjerice uragana ili poplava.

Geoprostorno zaključivanje Earth AI sustava sada povezuje prognoze vremena, karte naseljenosti i satelitske snimke kako bi pružilo potpunije procjene. Može procijeniti gdje bi cikloni mogli udariti, koja bi naselja mogla poplavljena, koliko ljudi ondje živi te koja bi infrastruktura, uključujući dalekovode, mogla prva otkazati. Google navodi da humanitarna organizacija koja koristi Google AI za pomoć nakon poplava, GiveDirectly, koristi te mogućnosti kako bi pronašli kućanstva kojima je nakon poplava najpotrebnija novčana pomoć.

AI integriran u Google Earth

Korisnici Google Eartha mogu postavljati pitanja Gemini Ai-ju unutar Google Eartha, poput “pronađi cvjetanje algi” ili “prikaži gdje su rijeke presušile,” a Gemini zatim pretražuje satelitske snimke i otkriva obrasce koji su nekad zahtijevali stručnjake i specijalizirane GIS (geografski informacijski sustav) skripte. Gradski planeri mogu u nekoliko minuta usporediti prognoze poplava s podacima o broju stanovnika i odrediti kojim gradskim bolnicama treba dati prioritet u zaštiti.

Kako biste riješili složen problem, morate vidjeti cijelu sliku, ističe Google u svom priopćenju za javnost.

Partnerstva i preventivni pristup

Google svoje Earth AI modele stavlja na raspolaganje kroz Google Cloud globalnim Trusted Tester korisnicima. Ured Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku, primjerice koristi sustav za predviđanje kolere u Demokratskoj Republici Kongo. Osiguravajuća i energetska poduzeća testiraju ga za sprječavanje prekida opskrbe energijom i procjene šteta.

Google navodi da se njihovim novim potezom nadograđuju postojeći alati za predviđanje poplava, koji već pokrivaju više od 2 milijarde ljudi. Većina značajki trenutno je ograničena samo na ranije navedene korisnike, a širenje pristupa širem krugu korisnika očekuje se uskoro.