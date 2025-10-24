Sve više ljudi, u potrazi za zdravijim životom, posebnu pozornost posvećuje kvaliteti svoje prehrane. No, kako zaista pratiti kako ta zdrava prehrana utječe na zdravlje našeg tijela?

U Samsungu su osmislili kako pomoću Antioksidativnog indeksa na Galaxy Watch8 pametnom satu pretvoriti ono što je nekad zvučalo kao znanstvena fantastika u svakodnevnu tehnologiju. U samo pet sekundi, skeniranjem palca dobivaju se precizne vrijednosti karotenoida, što je prvi mjerljivi indeks prehrane u industriji.

Zahvaljujući uvođenju laboratorijske preciznosti u minijaturni senzor, ova tehnologija pretvara prehranu u mjerljiv pokazatelj zdravijeg starenja.

Kako ljudi žive dulje, fokus se prebacuje s jednostavnog produljenja životnog vijeka na poboljšanje kvalitete tih dodatnih godina.

U tom kontekstu, antioksidacija prirodno dobiva na važnosti kao način usporavanja starenja, objašnjava dr. Hyojee Joung, stručnjakinja za javnozdravstvenu prehranu sa Sveučilišta u Seulu, koja je savjetovala razvoj dijela ove tehnologije. Ako se upravljanje antioksidansima zanemari, reaktivne kisikove vrste (ROS) nakupljaju se u tijelu, povećavajući rizik od kroničnih oboljenja poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i raka.

Samsung je upravo zato antioksidanse učinio središnjim fokusom svojih istraživanja u području zdravlja i nosivih uređaja. Inženjeri i znanstvenici usmjerili su se na karotenoide, ključne antioksidanse i dokazane pokazatelje unosa voća i povrća, s ciljem stvaranja uređaja dovoljno malog da stane na zapešće, a dovoljno moćnog da pretvori složene podatke o antioksidansima u jednostavne, korisne zdravstvene uvide dostupne svima.

Nakon sedam godina strogih testiranja i optimizacije od prvog prototipa, tim je razvio minijaturni senzor, revolucionarnu tehnologiju koja spaja višespektralne LED elemente s prilagođenim fotodetektorskim nizom radi preciznog očitanja karotenoida u kompaktnom obliku.

Za razliku od lasera, koji emitiraju oštru, usku valnu duljinu, LED elementi emitiraju širi raspon valnih duljina. Analizirajući koliko svjetlosti koža apsorbira na više valnih duljina kroz fotodiode, pametni sat procjenjuje razinu karotenoida s impresivnom točnošću. Napredni algoritmi koji kontinuirano kalibriraju u stvarnom vremenu također podržavaju preciznost dok svakom korisniku pružaju personalizirane uvide.

Kako cijela stvar funkcionira

Karotenoidi su prirodni crveni, žuti i zeleni pigmenti prisutni u voću i povrću. Budući da ih naše tijelo ne može proizvesti samo, njihova razina u organizmu pruža jasan pokazatelj unosa voća i povrća.

Upravo zato rezultat Antioksidativnog indeksa (Antioxidant Index) pokazuje razinu karotenoida u tijelu, razvrstanu prema sljedećim kategorijama

1. Vrlo nisko: manje od 50 % dnevne preporuke WHO-a od 400 g dnevno.

2. Nisko: između 50 % - 100 %.

3. Optimalno: 100 % ili više.

Karotenoidi u koži se postupno metaboliziraju i nakupljaju u tkivima, stoga se kratkoročne promjene u unosu voća i povrća ne odražavaju odmah u rezultatu, objašnjava dr. Hyojee Joung. Naša istraživanja pokazuju da povećani unos karotenoida dovodi do značajnog porasta razina u koži nakon otprilike jednog do dva tjedna, što čini Indeks vrijednim alatom za praćenje dosljednih, dugoročnih prehrambenih navika.

Na rezultat utječu i životni faktori poput kvalitete sna, razine stresa i tjelesne aktivnosti, pa Indeks predstavlja uravnotežen pokazatelj općeg zdravlja. U kombinaciji s drugim značajkama Samsung Galaxy Watch8 poput Vodiča za vrijeme spavanja, Vaskularno opterećenje, Antioksidativni indeks (Antioxidant Index) nudi cjelovit uvid u dobrobit korisnika i pomaže u donošenju pametnijih odluka za zdravije starenje.

Novi senzori u nosivim uređajima mogu pomoći ljudima da razviju zdrave prehrambene navike prateći i potičući dovoljan dnevni unos voća i povrća, izjavio je profesor Yoonho Choi iz Samsung Medical Centera. S vremenom, ova jednostavna praksa može pomoći u sprječavanju nekih oblika raka i drugih bolesti povezanih sa starenjem, što je vrlo učinkovit način potpore dugoročnom zdravlju.