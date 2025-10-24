Rastuća uporaba ruskih kliznih bombi na mlazni pogon signalizira odlučnu namjeru da se Ukrajina napadne s većih udaljenosti, ugrožavajući već opterećenu ukrajinski protuzračnu obranu takvim jeftinim dalekometnim oružjem.tri vijesti o kojima se priča Zahvaljujući misiji Chang'e 6 Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca Gubimo li posve kontrolu? Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura Istraživanja to potkrijepila Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Fotografije prvotno podijeljene na ukrajinskom Telegram kanalu "Polkovnik GSh" prikazuju olupine uključujući mali turbomlazni motor, potvrđujući dodavanje pogona ruskim UMPK kliznim bombama. Nadograđena verzija često se povezuje s oznakom UMPK-PD, pri čemu “D” označava sposobnost dugog dometa, dok neki ruski izvori koriste sličan naziv UMPB-5R, piše portal The War Zone. Ukrajinski mediji izvještavaju o napadima u regiji Harkiv i u regiji Sumi, znatno izvan tipičnog dometa ranijih ruskih UMPK kliznih bombi.
Ukrajinski brigadni general Vadim Skibitski iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, kaže da je ruska klizna bomba s mlaznim pogonom ušla u proizvodnju nakon borbenih testova provedenih u rujnu i listopadu. Navodi da te bombe uključuju nove kontrolne module i poboljšanu otpornost na elektroničko ratovanje.
HUR's Major General Vadym Skibitskyi said Russia combat tested a new guided bomb w/ ≤200km range in September-October and is now moving to mass production. He indicated it's been used in Dnipro & other cities in recent weeks. He said the bombs have "new control modules” and… https://t.co/pOQBIYQ6CG pic.twitter.com/2PGroELTGQ— John Hardie (@JohnH105) October 20, 2025
Evolucija UMPK sustava
Ruska obitelj kliznih bombi UMPK (unificirani modul klizanja i korekcije) kontinuirano se razvija, uključujući nove bojne glave i veći eksplozivni teret. Prema ruskom dnevnom listu Kommersant, aerodinamička poboljšanja omogućuju nepogonjenim verzijama domet od oko 100 kilometara kada se ispuste s približno 12.000 metara visine i brzinom od otprilike 1000 kilometara na sat.
Kommersant izvještava i da pogonjena UMPK-PD trenutno u ispitivanjima može dvostruko povećati te performanse, na oko 200 kilometara, što je usporedivo s kratkodometnim krstarećim projektilom. Raniji UMPK kompleti pružali su između 40 i 70 kilometara s bombama FAB-250, FAB-500 ili FAB-1500, i oko 50 do 60 kilometara s monstruozno velikom FAB-3000 bombom.
Tehnički detalji nove inačice na mlazni pogon
Fotografije olupina pokazuju kineski turbomlazni motor Swiwin SW800Pro-Y s otprilike 80 kilograma potiska, što rješava poznate ruske probleme s domaćim izvorom malih turbomlaznih motora, piše The War Zone. Proruski Telegram kanal Fighterbomber izvještava da trenutna pogonjena konfiguracija dolazi u obliku bombe FAB-500T od 500 kilograma, koja je odabrana zbog aerodinamičnog oblika i termostabilnosti.
UMPK-PD navodno dodaje mehanizam za otvaranje krila kombinacijom opruge i pirotehnike te usavršene upravljačke površine za ispravljanje ranijih problema standardnog UMPK sustava.
Debris from another glide bomb, the UMPB-5R equipped with a Swiwin SW800Pro-Y turbojet engine, which can also be fitted to the new UMPK.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 23, 2025
Both of these munitions are responsible for the recent strikes recorded in recent days at ranges of 100–150 km against Ukrainian targets. https://t.co/0mgRqZ6Jle pic.twitter.com/kIFwmQHoub
Rastući izazov za Ukrajinu
Ruslan Pukhov, direktor moskovskog Centra za analizu strategije i tehnologija, rekao je za Kommersant da je UMPK-PD “izvrsno, ali vjerojatno privremeno rješenje,” pomažući kompenzirati manjak preciznog oružja dugog dometa i krstarećih projektila, iako pruža manju preciznost i manju destruktivnu moć.
Mala veličina, velika brzina i slab termalni potpis čine to oružje izuzetno teškim za presretanje protuzračnim sustavima. Njihova širenja dodatno opterećuju ukrajinsku protuzračnu obranu koja se već suočava s krilatom UMPB D-30SN bombom, uvedenom prošle godine, koja je konceptualno slična američkoj Small Diameter bombi.