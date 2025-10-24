Rastuća uporaba ruskih kliznih bombi na mlazni pogon signalizira odlučnu namjeru da se Ukrajina napadne s većih udaljenosti, ugrožavajući već opterećenu ukrajinski protuzračnu obranu takvim jeftinim dalekometnim oružjem.

Fotografije prvotno podijeljene na ukrajinskom Telegram kanalu "Polkovnik GSh" prikazuju olupine uključujući mali turbomlazni motor, potvrđujući dodavanje pogona ruskim UMPK kliznim bombama. Nadograđena verzija često se povezuje s oznakom UMPK-PD, pri čemu “D” označava sposobnost dugog dometa, dok neki ruski izvori koriste sličan naziv UMPB-5R, piše portal The War Zone. Ukrajinski mediji izvještavaju o napadima u regiji Harkiv i u regiji Sumi, znatno izvan tipičnog dometa ranijih ruskih UMPK kliznih bombi.

Ukrajinski brigadni general Vadim Skibitski iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, kaže da je ruska klizna bomba s mlaznim pogonom ušla u proizvodnju nakon borbenih testova provedenih u rujnu i listopadu. Navodi da te bombe uključuju nove kontrolne module i poboljšanu otpornost na elektroničko ratovanje.

HUR's Major General Vadym Skibitskyi said Russia combat tested a new guided bomb w/ ≤200km range in September-October and is now moving to mass production. He indicated it's been used in Dnipro & other cities in recent weeks. He said the bombs have "new control modules” and… https://t.co/pOQBIYQ6CG pic.twitter.com/2PGroELTGQ — John Hardie (@JohnH105) October 20, 2025

Evolucija UMPK sustava

Ruska obitelj kliznih bombi UMPK (unificirani modul klizanja i korekcije) kontinuirano se razvija, uključujući nove bojne glave i veći eksplozivni teret. Prema ruskom dnevnom listu Kommersant, aerodinamička poboljšanja omogućuju nepogonjenim verzijama domet od oko 100 kilometara kada se ispuste s približno 12.000 metara visine i brzinom od otprilike 1000 kilometara na sat.

Kommersant izvještava i da pogonjena UMPK-PD trenutno u ispitivanjima može dvostruko povećati te performanse, na oko 200 kilometara, što je usporedivo s kratkodometnim krstarećim projektilom. Raniji UMPK kompleti pružali su između 40 i 70 kilometara s bombama FAB-250, FAB-500 ili FAB-1500, i oko 50 do 60 kilometara s monstruozno velikom FAB-3000 bombom.

Tehnički detalji nove inačice na mlazni pogon

Fotografije olupina pokazuju kineski turbomlazni motor Swiwin SW800Pro-Y s otprilike 80 kilograma potiska, što rješava poznate ruske probleme s domaćim izvorom malih turbomlaznih motora, piše The War Zone. Proruski Telegram kanal Fighterbomber izvještava da trenutna pogonjena konfiguracija dolazi u obliku bombe FAB-500T od 500 kilograma, koja je odabrana zbog aerodinamičnog oblika i termostabilnosti.

UMPK-PD navodno dodaje mehanizam za otvaranje krila kombinacijom opruge i pirotehnike te usavršene upravljačke površine za ispravljanje ranijih problema standardnog UMPK sustava.

Debris from another glide bomb, the UMPB-5R equipped with a Swiwin SW800Pro-Y turbojet engine, which can also be fitted to the new UMPK.



Both of these munitions are responsible for the recent strikes recorded in recent days at ranges of 100–150 km against Ukrainian targets. https://t.co/0mgRqZ6Jle pic.twitter.com/kIFwmQHoub — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 23, 2025

Rastući izazov za Ukrajinu

Ruslan Pukhov, direktor moskovskog Centra za analizu strategije i tehnologija, rekao je za Kommersant da je UMPK-PD “izvrsno, ali vjerojatno privremeno rješenje,” pomažući kompenzirati manjak preciznog oružja dugog dometa i krstarećih projektila, iako pruža manju preciznost i manju destruktivnu moć.

Mala veličina, velika brzina i slab termalni potpis čine to oružje izuzetno teškim za presretanje protuzračnim sustavima. Njihova širenja dodatno opterećuju ukrajinsku protuzračnu obranu koja se već suočava s krilatom UMPB D-30SN bombom, uvedenom prošle godine, koja je konceptualno slična američkoj Small Diameter bombi.