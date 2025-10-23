Biskupi su na svom dvodnevnom, 71. redovitom plenarnom zasjedanju Sabora Hrvatske biskupske konferencije razgovarali, među ostalim, o umjetnoj inteligenciji kao sredstvu manipulacije zbog čega je, poručili su, danas sve teže razlučiti što je istina.

Zagrebački pomoćni biskup mons. Mijo Gorski rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare kako se manipulacije nažalost događaju, a biskupi su na zasjedanju imali priliku vidjeti koliko one mogu biti strašne i koliko je čak i stručnjacima za to područje teško razlučiti što je od tekstova i fotografija istina, a što laž.

Danas svi ulazimo u to područje, kojim god poslom da se bavimo izloženi smo sredstvu koje može biti od izvanredne pomoći, ali i može biti još gore kroz manipulaciju, koje bi se moglo dogoditi i u Crkvi. Pitanje kako danas doći do istine sve je snažnije i sve važnije, istaknuo je.