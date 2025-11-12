Prije nekoliko dana pisali smo o Googleovim savjetima za štednju baterije na Androidima, a jedan od tih savjeta bio je da se ograniči aktivnost aplikacija s visokom potrošnjom baterije. Google je sada najavio promjene, odnosno nove smjernice za aplikacije na svojoj trgovini aplikacija Play Store, a koje se odnose upravo na potrošnju baterije.

S prvim danom ožujka sljedeće godine kompanija će tako početi s automatskim provjerama aplikacija na Googleu Play kako bi otkrili one koje bespotrebno troše bateriju i to kroz tzv. wake lock. Riječ je o mehanizmu koji aplikacije koriste kako bi spriječile da telefon uđe u sleep mod nakon što se ekran uključi. Takav je mehanizam koristan kad npr. slušamo glazbu na telefonu pa je potrebno da je aplikacija aktivna dok je ekran ugašen ili ako se preuzima velika datoteka, no ako se telefon cijelo vrijeme drži budnim bez stvarnog razloga i potrebe, time se troši baterija i zagrijava telefon, a da korisnici toga nisu niti svjesni.

Kazna za aplikacije koje troše previše baterije

S novim pravilima koja stupaju na snagu početkom ožujka, sada će toga biti itekako svjesni. Naime, za one aplikacije za koje se pokaže da (bespotrebno) troše previše baterije, Google priprema kazne. Prva takva kazna odnosi se na algoritam pa će rastrošne aplikacije izgubiti vidljivost i rjeđe će se prikazivati među rezultatima pretraživanja. Također, Google će o tome obavijestiti i korisnike jer će se na stranici aplikacije prikazivati oznaka kako je riječ o aplikaciji koja može brže trošiti bateriju telefona.

Dok neki zbog toga vjerojatno neće niti preuzimati takve aplikacije, oni koji je preuzmu na telefon sigurno će pratiti njenu aktivnosti i potrošnju pa, ako zaista baterija bude patila zbog nje, brzo bi je mogli izbrisati.

Kako bi korisnike upozorili na takve aplikacije, Google je u suradnji sa Samsungom razvio novi sustav praćenja potrošnje. Kompanija će prekomjernom potrošnjom smatrati aplikacije koje uređaj bez opravdanog razdoblja drže budnim više od 2 sata tijekom razdoblja od jednog dana. Ista metrika uvodi se i za pametne satove pa će se neefikasnom aplikacijom označiti ona koja troši više od 4,44 posto baterije po satu tijekom aktivnog korištenja.

Iz Googlea se nadaju kako će novim značajkama, osim što će pomoći korisnicima da budu bolje obaviješteni oko aplikacija koje previše troše bateriju, s ovim napraviti i pritisak na developere kako bi optimizirali svoje aplikacije kako bi što manje trošile baterije telefona.

Izvor: 9to5Google

