Krajem prošle godine iz Instagrama su najavili kako rade na novoj opciji za Reelse nazvanoj “Your Algorithm” koja bi korisnicima te mreže trebala omogućiti da im se prikazuje samo onaj sadržaj koji ih zanima. Naime, zahvaljujući toj značajki korisnici mogu odabrati teme koje su im zanimljive i tako utjecati na videa koja će im se prikazivati na ovoj društvenoj mreži.

Dok je na početku ova opcija bila dostupna samo ograničenom dijelu korisnika, prvi čovjek Instagrama Adam Mosseri na Metinoj društvenoj mreži Threads jučer je najavio globalno širenje ove značajke. Napisao je i kako će Instagram na kratko vrijeme početkom ove godine korisnicima omogućiti da odaberu tri najvažnija interesa za 2026. godinu, kako bi im se više takvog sadržaja prikazivalo na toj platformi.

I dalje postoje neka ograničenja

Značajka “Your Algorithm” bit će dostupna zajedno s postojećim sustavom preporuka ove društvene mreže, odnosno neće ga zamijeniti. Aplikacija će tako i dalje pratiti sve što korisnici gledaju, lajkaju, ali i videa koja brzo preskaču te će sve ove informacija uzeti u obzir prilikom odabira sadržaja koji će se prikazivati na ekranu.

Dok je Mosseri najavio mogućnost odabira tri interesa za ovu godinu koja će biti ograničeno dostupna, korisnici Instagrama uvijek imaju mogućnost prilagodbi postavki, ovisno o trenutačnim interesima.

Treba naglasiti da, iako će nova značajka biti dostupna globalno, ona će na početku ipak biti ograničena samo na engleske govornike, a nakon toga će biti dostupna i drugima.

Iako će korisnici sada moći bolje upravljati svojim interesima, ograničenja i dalje postoje pa tako npr. sustav ne dopušta korisnicima smanjenje prikaza oglasa, a zanimljivo je kako se mogu dodati i šire kategorije poput sponzoriranog sadržaja te se kao jedna od opcija pojavljuje i - umjetna inteligencija. Ipak, to se ne odnosi na videa generirana putem ove tehnologije, već na videozapise o samoj umjetnoj inteligenciji.

Instagram konstantno eksperimentira s novim opcijama i manjim i većom poboljšanjima, kako bi korisnicima poboljšao iskustvo korištenja, a sve kako bi oni provodili što više vremena unutar aplikacije.

Izvor: Digital Trends